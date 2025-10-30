Jeritza Gurgel

CAPTEI: Gil Santos celebra 57 anos em festa vibrante na Taíba

Em clima de alegria e sofisticação, Gil Santos comemorou 57 anos

Jeritza Gurgel
30 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Casamento de Julia Leal e Carlos Fiuza celebra o amor em clima sofisticado no Fortim

A cerimônia intimista aconteceu em clima romântico entre coqueiros e som do mar

Jeritza Gurgel
29 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Novo ciclo de vida para Bruna Waleska

Aniversário reúne família e amigos no Zoi, do Colosso Fortaleza

Jeritza Gurgel
28 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Amis in Paris: sete dias de charme no outono parisiense

Sete amigas cearenses celebram laços e leveza em uma temporada especial na capital francesa

Jeritza Gurgel
27 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Água da Palavra marca a estreia poética de Lourdinha Leite Barbosa no Ideal Clube

Lançamento durante a Semana da Poesia traz 79 poemas distribuídos em seis temas

Jeritza Gurgel
24 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Arte e Solidariedade Marcam Noite do Leilão do Iprede

Com clima vibrante e disputas animadas, a 11ª edição do evento arrecadou fundos para projetos sociais da instituição

Jeritza Gurgel
23 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Mundo Unifor 2025 começa com palestra de Carlos Ferreirinha e destaca poder do conhecimento

Público lota Teatro Celina Queiroz em manhã de abertura com música, reflexão e inovação

Jeritza Gurgel
22 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Wellington Ponte celebra 80 anos em noite de luxo e emoção

O evento foi assinado pela Mafrense Eventos e reuniu emoção, elegância e homenagens em uma noite que destacou a trajetória inspiradora do aniversariante

Jeritza Gurgel
21 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Gilda Freitas e Linda Lemos tomam posse na Academia Fortalezense de Letras

Cerimônia contou com palestra da escritora Grecianny Cordeiro e reuniu acadêmicos, familiares e convidados

Jeritza Gurgel
20 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Fortaleza vive noite de estrelas com o Troféu Check Up 2025

Evento idealizado por Natália Varela celebrou profissionais que fazem a diferença na medicina e estética cearense

Jeritza Gurgel
17 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Óptica Itamaraty celebra novo capítulo com desfile Tom Ford

A reinauguração no Shopping Iguatemi consolida a marca como referência em design, sofisticação e curadoria premium

Jeritza Gurgel
16 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira movimenta Casa Montenegro

Evento foi marcado pela celebração emocionante

Jeritza Gurgel
15 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

TRT-CE condecora personalidades com a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho

Criada em 1993, a comenda do TRT-CE reconhece profissionais e cidadãos por contribuições significativas ao fortalecimento institucional

Jeritza Gurgel
14 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Gala Ricardo Signorelli reúne líderes da indústria de águas minerais em noite de homenagens

Evento patrocinado pela Minalba Brasil destacou inovação, sustentabilidade e premiou profissionais que se destacaram no setor e na imprensa nacional

Jeritza Gurgel
13 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

REVELE-SI: Niara Meirele estreia na PFW e revela os bastidores do centro da alta-costura

A modelo e apresentadora viveu dias de aprendizado, trocas e emoção, levando o DNA do artesanato cearense para o ouro lado do Atlântico

Jeritza Gurgel
12 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Silvio Frota celebra a vida em noite intimista e elegante

A festa surpresa foi organizada pela esposa, Paula Queiroz Frota, e reuniu filhos, netos e amigos próximos na residência do casal

Jeritza Gurgel
10 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: A homenagem ao industrial Edson Queiroz Filho na 32ª edição do Congresso da Abinam

Maior evento nacional do setor de águas minerais destacou a contribuição do industrial. Otávio Queiroz, filho do homenageado, recebeu a comenda e relembrou a trajetória de Edson Queiroz Filho em discurso

Jeritza Gurgel
09 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Rafael Sá brinda à vida com a família e cercado de amigos

Festa animada reuniu amigos e familiares na Vila Tabajara, na Praia de Iracema

Jeritza Gurgel
08 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Renata Duarte celebra 50 anos em noite intimista e cheia de brilho

A aniversariante recebeu familiares e amigos, em clima de alegria e bom gosto

Jeritza Gurgel
07 de Outubro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: O niver da sempre animada Madalena Feijão

Entre amigos e a família, ela comemorou a chegada do novo ciclo com boa música e muita alegria na Varjota

Jeritza Gurgel
06 de Outubro de 2025