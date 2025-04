Justiça decreta prisão preventiva de homem que jogou filho de 5 anos da ponte no RS

Tiago Ricardo Felber, 39 anos, que confessou ter jogado o próprio filho de uma ponte, em São Gabriel (RS), teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira (25) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu em 25 de março. A criança, de 5 anos, faleceu no local.

De acordo com o g1, o homem está preso desde o dia do assassinato, quando ele se apresentou voluntariamente à polícia. Tiago foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificada.

Conforme as investigações da polícia, a criança estava viva quando foi jogada da ponte. A causa da morte foi traumatismo crânio-encefálico em decorrência da queda, apontou o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Antes de cometer o crime contra o filho, o homem já havia tentado matá-lo sufocado. A perícia identificou sinais de esganadura no pescoço da criança.

Veja também País Pai é preso após confessar ter jogado filho de 5 anos de ponte no RS; criança morreu País Pai que atirou filho de ponte enviou áudio após cometer crime: 'Fiz uma loucurinha, agora, tá?'

Relembre o caso

Preso após confessar o crime, Tiago também teria ameaçado matar a criança em outras oportunidades, segundo a investigação policial, e que a motivação era uma vingança contra a ex-esposa, que mora em Nova Hartz.

O crime foi cometido no dia do aniversário dele, já que um dia antes o homem se deslocou até a casa da ex-companheira para pegar o filho e assim comemorar a data com ele em Novo Hamburgo.

O homem foi observado buscando, pelas ruas da cidade, o local ideal para cometer o homicídio. Câmeras de segurança flagraram ele em uma bicicleta, carregando a criança, horas antes do crime.

Na confissão, Tiago disse que tentou esganar o menino um dia antes, mas não conseguiu, e com isso, decidiu jogá-lo da ponte para que se afogasse, mas como havia pouca água, a criança caiu em cima de pedras.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.