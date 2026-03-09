'Ceará está na briga’ por novo polo industrial da Cimed no Nordeste, diz CEO da farmacêutica

A fabricante de medicamentos Cimed quer implantar uma nova fábrica no Nordeste. O Ceará está entre os estados avaliados pela companhia para receber o investimento, previsto para 2027.

A informação foi confirmada pelo CEO da Cimed, João Adibe, em entrevista ao Diário do Nordeste durante a I Feira da Indústria Fiec nesta segunda-feira (9).

O novo empreendimento da Cimed deve focar nas linhas de higiene e beleza, como a linha de hidratantes labiais Carmed, que tem ganhado diversas versões em parceria com grandes marcas.

"Dentro dessa linha de higiene e beleza, a gente vai avançar em outros estados do Brasil. Em 2027, a gente vai avançar para o Nordeste e aí tem uma briga dos estados para saber quem vai receber essa nova unidade, se vai ser Ceará, Pernambuco, Bahia", explicou.

Os estados litorâneos têm uma infraestrutura portuária que facilita a importação de produtos, segundo Adibe. A empresa também espera uma aproximação das gestões estaduais e municipais para definição do local da planta.

"A escolha final vai ser onde a gente enxergar a melhor localização, melhor infraestrutura de água, luz, energia, transportes", acrescenta.

CEARÁ TEM GRANDE REDE DE PEQUENOS VAREJISTAS

Presente no Ceará há 15 anos, a Cimed tem como forte no Estado o segmento de farmácia popular - que oferece medicamentos básicos de forma gratuita ou com desconto significativo em parceria com o Governo Federal.

A Cimed atua com um centro de distribuição em Fortaleza, que atende 98% das farmácias clientes no Ceará.

"O Ceará tem uma particularidade muito grande que são muitos pequenos varejistas. E para eu poder dar o acesso a esse pequeno varejista, a gente optou em ter uma distribuição direta. Com isso a gente consegue avançar muito rápido no pequeno vendedor", destaca João Adibe.

A farmacêutica espera atingir faturamento de R$ 10 bilhões até 2030. Cerca de 55% das vendas são de medicamentos, principalmente os genéricos e os de venda livre.

O plano de produzir um genérico das canetas emagrecedoras (como Ozempic), já ventilado pela companhia anteriormente, ainda deve aguardar a liberação da Anvisa.

"Temos um pipeline de produtos muito grande, só que não depende da gente. Então façar o dia e hora depende de uma complexidade. Mas é um desejo total da marca, é a nova droga da humanidade, vai revolucionar o sistema farmacêutico", aponta João Adibe.

I FEIRA DA INDÚSTRIA FIEC

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a I Feira da Indústria Fiec teve início nesta segunda-feira (9) e segue até terça-feira (10).

O evento conta com a participação de indústrias dos 39 sindicatos associados à Federação e tem expectativa de atrair 80 mil pessoas, incluindo lideranças industriais, empresários, estudantes e poder público, entre outros.

SERVIÇO

Feira da Indústria FIEC - “A indústria conectada ao seu dia a dia”

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Inscrições gratuitas: feiradaindustriafiec.com.br