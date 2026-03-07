Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o vestibular 2026.2 da instituição. Ao todo, serão ofertadas 2.228 vagas em cursos presenciais.

As inscrições seguem até o próximo dia 20 de março. Os interessados irão concorrer a vagas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Fortaleza, sozinha, oferta o maior número de vagas: 1.214 no total. Os demais campi espalhados pelo interior terão 1.014 vagas abertas.

As inscrições estarão abertas a partir das 9 horas desta segunda-feira, e seguem até às 17 horas de 20 de março. O único canal para as inscrições é o site da Comissão Executiva de Vestibular da Uece (CEV/Uece), que pode ser acessado aqui. A taxa de inscrição é de R$ 160.

Vestibular é dividido em duas fases

A primeira fase do vestibular 2026.2 da universidade ocorre em 26 de abril. Os candidatos deverão responder a uma prova com 85 questões, com conhecimentos gerais em Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Linguagens.

Os candidatos dos cursos de Música, por sua vez, devem fazer o Exame de Habilidade Específica (EHE). A prova escrita será no dia 3 de maio, e a oral, em 5 de maio.

A segunda fase do vestibular 2026.2 da Uece engloba provas de redação e de três matérias específicas, que variam conforme o curso escolhido pelo candidato. Elas serão realizadas em dois dias: 24 e 25 de maio.