Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

As inscrições estarão abertas para vagas em 10 municípios.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Legenda: Uece é uma das principais instituições de ensino superior do Ceará
Foto: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o vestibular 2026.2 da instituição. Ao todo, serão ofertadas 2.228 vagas em cursos presenciais.

As inscrições seguem até o próximo dia 20 de março. Os interessados irão concorrer a vagas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Inep lança sistema para certificado do Ensino Médio pelo Enem; veja passo a passo

teaser image
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Fortaleza, sozinha, oferta o maior número de vagas: 1.214 no total. Os demais campi espalhados pelo interior terão 1.014 vagas abertas. 

As inscrições estarão abertas a partir das 9 horas desta segunda-feira, e seguem até às 17 horas de 20 de março. O único canal para as inscrições é o site da Comissão Executiva de Vestibular da Uece (CEV/Uece), que pode ser acessado aqui. A taxa de inscrição é de R$ 160.

Vestibular é dividido em duas fases

A primeira fase do vestibular 2026.2 da universidade ocorre em 26 de abril. Os candidatos deverão responder a uma prova com 85 questões, com conhecimentos gerais em Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Linguagens.

Os candidatos dos cursos de Música, por sua vez, devem fazer o Exame de Habilidade Específica (EHE). A prova escrita será no dia 3 de maio, e a oral, em 5 de maio.

A segunda fase do vestibular 2026.2 da Uece engloba provas de redação e de três matérias específicas, que variam conforme o curso escolhido pelo candidato. Elas serão realizadas em dois dias: 24 e 25 de maio.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Papo Carreira

Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

As inscrições estarão abertas para vagas em 10 municípios.

Redação
Há 1 hora
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Foto da entrada de uma loja da Rede Assaí.
Papo Carreira

Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever

Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.

Redação
03 de Março de 2026
foto de prédio da Unilab Ceará.
Papo Carreira

Concurso da Unilab encerra inscrições nesta quinta-feira (5)

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de celular em cima da mesa, com tela de fundo azul e nome
Papo Carreira

Inep lança sistema para certificado do Ensino Médio pelo Enem; veja passo a passo

Na nova ferramenta, os alunos podem obter o documento de forma mais rápida.

Redação
02 de Março de 2026
Fachada da Brisanet em Fortaleza.
Papo Carreira

Brisanet abre 55 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

Durante o mês de março, a empresa irá promover seletivas presenciais.

Redação
02 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone em primeiro plano, exibindo a página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o site correspondente visível ao fundo em um monitor de computador. Imagem usada em matéria sobre a segunda chamada do programa.
Papo Carreira

Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira

Lista de contemplados já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
02 de Março de 2026
Dois recenseadores do IBGE, vestindo coletes e bonés azuis com o logotipo da instituição, caminham de costas por uma rua de terra em direção a uma área residencial. O cenário ao ar livre inclui árvores, flores coloridas ao fundo e o cotidiano de uma vila, capturando a essência do trabalho de campo estatístico.
Papo Carreira

Quando sai o gabarito do concurso do IBGE?

Certame é destinado ao preenchimento de mais de 9 mil vagas em todo o Brasil.

Redação
02 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
02 de Março de 2026
Mão escrevendo em prova.
Papo Carreira

Concurso do IBGE ocorre neste domingo no Ceará; veja salários

Candidatos concorrem a 9,5 mil vagas em todo o Brasil para cargos de agente e supervisor.

Redação
01 de Março de 2026
Profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel Ceará abre vagas para curso de formação de eletricista; saiba mais

Capacitação visa preencher vagas de emprego em nove municípios cearenses.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Hospital.
Papo Carreira

ISGH abre seleção para o Hospital Regional de Itapipoca; veja cargos

Interessados devem se candidatar até segunda-feira (2 de março).

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Mulher mexendo em computador.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

São ofertadas 60 para mulheres e 60 para pessoas com deficiência.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Estudante em curso da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta 89 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (28).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Fortaleza.
Papo Carreira

Concurso IFCE: período para solicitar isenção da taxa de inscrição inicia nesta quarta (25)

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do TCE-SC
Papo Carreira

Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital

Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
foto de duas jovens interagindo e mexendo em computador.
Papo Carreira

Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do edifício histórico da Universidade Federal do Ceará (UFC) com arquitetura clássica, jardins bem cuidados, árvores e céu azul ao fundo, destacando a beleza e tradição da instituição.
Papo Carreira

Relembre o cronograma e veja os próximos passos do concurso da UFC

Resultado final do concurso para técnicos administrativos será divulgado no dia 11 de maio.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
IFCE.
Papo Carreira

IFCE oferta mais de 6 mil vagas em curso gratuito para o Enem

As inscrições já estão abertas e permanecem enquanto houver vagas

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Sefaz-CE.
Papo Carreira

Sefaz-CE abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

O valor da bolsa ofertada é de R$ 879,99, mais auxílio transporte.

Redação
24 de Fevereiro de 2026