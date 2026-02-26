Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), está com inscrições abertas para um curso gratuito de tecnologia da informação nas áreas de Desk e Atendimento ao Cliente.

Em parceria com a Lanlink, são ofertadas 120 vagas, sendo 60 para mulheres e 60 para pessoas com deficiência.

Para participar, é necessário ser residente em Fortaleza, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, egresso da escola pública e morador de áreas com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 13 de março exclusivamente pelo site da Citinova. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou certificação.

O curso será realizado em formato híbrido (online e presencial) e contará com trilhas de capacitação em suporte técnico e atendimento ao cliente, mentorias especializadas e conexão com oportunidades no mercado de trabalho.

O resultado será divulgado no dia 23 de março, com início das aulas previsto para 6 de abril.