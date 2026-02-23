Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:41)
Papo Carreira
Mão segura caneta em cima de papel.
Legenda: As oportunidades são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade.
Foto: Shutterstock/slexp880.

O Ceará está com diversas oportunidades de concursos e seleções públicas nesta segunda-feira (23). Há vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

teaser image
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) oferece 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico, e superior. Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, são ofertadas sete vagas para o cargo de assistente em administração e 19 para técnico em diversas especialidades. Já as vagas de nível superior são distribuídas entre 14 áreas da graduação.

Conforme o edital, os salários são de R$ 3.029.90 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

As inscrições podem ser feitas até 5 de março pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame. 

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Quixeré

A Câmara Municipal de Quixeré está com inscrições abertas para concurso público. As 17 vagas são destinadas a candidatos de nível fundamental. Interessados têm até 9 de março para se inscrever no site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

Todas as vagas têm remuneração de R$ 1.621 para 40 horas trabalhadas semanalmente. As inscrições custam R$ 70.

Veja a distribuição das vagas

  • Agente administrativo: 6
  • Auxiliar de serviços gerais: 3
  • Cozinheiro: 2
  • Vigia: 3
  • Recepcionista: 3

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Crateús

A Câmara Municipal de Crateús prorrogou para o próximo sábado (28) as inscrições para o concurso público da Casa Legislativa. As 24 vagas disponíveis são para os cargos de agente administrativo, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, vigia, intérprete e assistente de apoio parlamentar.

Os salários são de R$ 1.621 para jornada de 40 horas semanais.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Banabuiú

A Prefeitura de Banabuiú, no interior do Ceará, está com três editais abertos de concurso público. As oportunidades são para trabalhar nas autarquias municipais de Trânsito e de Meio Ambiente. Para participar de qualquer um dos processos seletivos, os candidatos têm até 2 de março para se inscrever no site do Instituto Consulpam.

No primeiro edital da autarquia de Trânsito, as vagas são para agente administrativo, motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia. Já o segundo edital objetiva selecionar 44 agentes municipais de trânsito.

O edital para a autarquia de Meio Ambiente, por sua vez, procura candidatos para vagas de fiscal ambiental, analista ambiental, técnico em meio ambiente, agente administrativo, motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia.

Os salários variam conforme o cargo escolhido: o menor é R$ 1.621 e o maior é R$ 3.050.

>> Veja o edital para vários cargos da Autarquia de Trânsito
>> Veja o edital para agentes municipais de trânsito
>> Veja o edital para vários cargos da Autarquia de Meio Ambiente

Força Aérea Brasileira (FAB)

A Força Aérea Brasileira divulgou edital com 27 vagas para exames de admissão de profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia, Capelania e do Quadro de Apoio.

Veja a distribuição das vagas para cada quadro

  • Oficiais de Apoio: são ofertadas oito vagas para profissionais das áreas de análise de sistemas, ciências contábeis, jornalismo, psicologia, e serviços jurídicos. Podem se inscrever candidatos com idade máxima de 32 anos até 31/12/2027;
  • Oficiais de Engenheiros: são ofertadas 18 vagas para profissionais das engenharias: civil, cartográfica, da computação, elétrica, eletrônica, mecânica, e de telecomunicações. Os candidatos devem ter, no máximo, 35 anos até 31/12/2027;
  • Oficiais Capelães: é ofertada apenas uma vaga para o cargo de capelão, profissional responsável por prestar assistência religiosa e espiritual aos militares. Os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos até 31/12/2027.

As inscrições devem ser feitas até 13 de março pelo site oficial de ingresso da FAB. A taxa de inscrição é de R$ 150.

>> Veja edital completo

Assuntos Relacionados
Mão segura caneta em cima de papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
Há 1 hora
Inscrições podem ser feitas no site da Marinha.
Papo Carreira

Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições podem ser feitas até 2 de março.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um estudante segurando o cartão do pé-de-meia.
Papo Carreira

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Os pagamentos são feitos com base no mês em que a escola envia os dados de frequência.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas de perfil. É um homem de meia idade, de barba rala grisalha e cabelo da mesma cor.
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O Projeto de Lei que trata do assunto foi enviado para análise da Assembleia Legislativa.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Candidatos.
Papo Carreira

CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados

Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, e respostas a pedidos de revisão.

Redação e Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Estudante segura cartão do programa pé-de-meia. Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar
Papo Carreira

Inscrições para Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam dia 17 de fevereiro; veja como fazer

Programa vai oferecer 12 mil bolsas este ano.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE divulga concurso com 274 vagas e salários até R$ 13 mil; saiba detalhes

As inscrições começam no dia 25 de fevereiro e seguem até 20 de março.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra distintivo de auditor fiscal de Goiás.
Papo Carreira

Concurso tem 50 vagas para auditor fiscal com salário de R$ 28,5 mil; veja onde

Podem se inscrever candidatos com nível superior completo, em qualquer área de formação.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Jovens aprendizes da ArcelorMittal.
Papo Carreira

ArcelorMittal Pecém oferta 76 vagas para Jovem Aprendiz

Moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru têm prioridade na seleção.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre 26 vagas de emprego no Ceará

Do total de vagas ofertadas, 20 estão abertas em Fortaleza, cinco no Eusébio, e uma em Maracanaú

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Gerdau.
Papo Carreira

Gerdau abre inscrição para programa de estágio; veja vagas

Oportunidades contemplam áreas administrativas, comerciais e de logística da empresa.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Mão segura lápis enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará (TRT-CE) para matéria sobre vagas de estágio.
Papo Carreira

TRT do Ceará abre cadastro de reserva para estagiários em Fortaleza; veja cursos

Bolsas chegam a R$ 1.050, além de auxílio-transporte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Candidata faz prova de concurso público em sala de aula. Imagem usada em matéria sobre concurso público em Assaré que teve as inscrições prorrogadas.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

O certame oferece 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 14 mil.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
foto mostra médico com estetoscópio na mão para ilustrar matéria sobre programa Mais Médicos Especialistas.
Papo Carreira

Programa Mais Médicos Especialistas abre 111 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Professora em sala de aula.
Papo Carreira

Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 5.661,59.

Redação
04 de Fevereiro de 2026