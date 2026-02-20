Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas
Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.
A Vila das Artes abriu inscrições para oficinas do segundo ciclo do I Simpósio Nordestino de Inventários Circenses (I SNIC). São ofertadas 95 vagas em cinco formações: palhaçaria e comicidade, acroflex, trapézio fixo e pesquisa circense.
Interessadas devem se inscrever preenchendo formulário online até 26 de fevereiro, para as oficinas de circo, e até 10 de março, para a formação NVivo.
São ofertadas turmas para iniciantes e nível intermediário. Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.
O evento é idealizado e realizado pela Casa das POC Produções Criativas e pela Sankofa Gestão Cultural, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, com apoio da Secretaria da Cultura do Ceará (SecultCE) por meio do 14º Edital Ceará das Artes - Circo.
Veja cronograma:
Oficina Acroflex, com Gil Rodriguês (turma para iniciantes)
- Data: 2 de março (segunda-feira)
- Horário: 9h às 13h
- Inscrições até 26 de fevereiro
- Vagas: 20 pessoas
- Faixa etária: 16+
Oficina Trapézio Fixo, com Gil Rodriguês (turma para iniciantes)
- Data: 2 de março (segunda-feira)
- Horário: 14h às 18h
- Inscrições até 26 de fevereiro
- Vagas: 15 pessoas
- Faixa etária: 16+
Oficina Palhaçaria e Comicidade, com Sâmia Bittencourt (turma para iniciantes)
- Data: 2 de março (segunda-feira)
- Horário: 9h às 13h
- Inscrições até 26 de fevereiro
- Vagas: 20 pessoas
- Faixa etária: 16+
Oficina Palhaçaria e Comicidade, com Sâmia Bittencourt (turma intermediária)
- Data: 3 de março (terça-feira)
- Horário: 9h às 13h
- Inscrições até 26 de fevereiro
- Vagas: 20 pessoas
- Faixa etária: 16+
Oficina NVivo, com Alexandre Jerônimo
- Data: 11 e 16 de março
- Horário: 14h às 17h
- Inscrições até 9 de março
- Vagas: 20 pessoas
- Faixa etária: 16+