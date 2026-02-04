Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais

Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Papo Carreira
Santander.
Legenda: Do total de vagas, 311 são ofertadas na área de Seguros e 226 em Consórcios.
Foto: Shutterstock/Poetra.RH.

O Santander está com 537 vagas de emprego abertas em todo o Brasil, para o cargo de especialista patrimonial, função estratégica voltada à oferta de seguros e consórcios, com foco no fortalecimento do relacionamento com clientes e na ampliação da proteção patrimonial.

Do total de vagas, 311 são ofertadas na área de Seguros e 226 em Consórcios, incluindo oportunidades no Ceará. Para o cargo, é desejável aos candidatos que tenham graduação completa, com conhecimento em pacote Office. 

O valor da remuneração fixa é de R$ 2.613,50, acrescida de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses de contrato. Após esse período, o profissional mantém o salário fixo e pode receber remuneração variável semestral.

Entre os benefícios ofertados estão: vale-refeição; vale-alimentação, 13ª cesta alimentação, assistência médica e odontológica, e seguro de vida. 

Interessados devem se candidatar pelo portal Santander Carreiras, onde é possível filtrar as vagas por estado, selecionando a região de preferência do candidato. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

teaser image
Papo Carreira

Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O que faz um especialista patrimonial?

Conforme o banco, o especialista patrimonial irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.

Assuntos Relacionados
Santander.
Papo Carreira

Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais

Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.

Redação
Há 36 minutos
Viatura com policiais em ação em pontos do Distrito Federal.
Papo Carreira

Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.

João Lima Neto
Há 2 horas
Sede do Itamaraty.
Papo Carreira

Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Sede do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da escolaridade.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Fachada de agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Gabarito do Concurso Caixa será divulgado nesta segunda (2); veja como consultar

O certame é organizado pela Fundação Cesgranrio.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Funcionários da Singular Serviços.
Papo Carreira

Empresa oferta 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades serão apresentadas em evento na próxima quarta-feira (4).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem mostra vista do Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, refletido em seu lago frontal.
Papo Carreira

Concurso diplomata: edital com salário de R$ 22 mil é publicado

Saiba quando abrem as inscrições, quem pode participar e as obrigações do cargo.

Carol Melo
29 de Janeiro de 2026
Provas do Enem.
Papo Carreira

Programa oferta 100 bolsas integrais em cursinho pré-vestibular para pessoas trans

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e podem ser feitas até 15 de fevereiro.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Campus da Unilab.
Papo Carreira

Unilab divulga edital de concurso com 49 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico, e superior.

Renato Bezerra
28 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

Concurso IFCE: edital com 260 vagas deve ser lançado em fevereiro

A banca organizadora do certame será o Instituto AOCP.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Redação
26 de Janeiro de 2026
Uma placa branca horizontal e retangular, com bordas azuis, identifica a
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Curso de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português têm vagas disponíveis.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Carol Melo
26 de Janeiro de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas formando fila do lado de fora de um prédio comercial com fachada de vidro; a entrada está aberta e há movimentação intensa, com homens e mulheres aguardando atendimento ou acesso ao local.
Papo Carreira

CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

Candidatos insatisfeitos ainda podem apresentar recursos às notas preliminares.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre lista de aprovados do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Fuvest 2026

No total, a instituição oferece 8.147 vagas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Fachada com letreiro da UECE.
Papo Carreira

Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

Organização detalhou períodos de isenção, inscrições e provas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
foto de candidato preenchendo gabarito de prova com caneta azul.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

Foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.

Redação
22 de Janeiro de 2026