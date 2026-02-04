Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais
Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.
O Santander está com 537 vagas de emprego abertas em todo o Brasil, para o cargo de especialista patrimonial, função estratégica voltada à oferta de seguros e consórcios, com foco no fortalecimento do relacionamento com clientes e na ampliação da proteção patrimonial.
Do total de vagas, 311 são ofertadas na área de Seguros e 226 em Consórcios, incluindo oportunidades no Ceará. Para o cargo, é desejável aos candidatos que tenham graduação completa, com conhecimento em pacote Office.
O valor da remuneração fixa é de R$ 2.613,50, acrescida de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses de contrato. Após esse período, o profissional mantém o salário fixo e pode receber remuneração variável semestral.
Entre os benefícios ofertados estão: vale-refeição; vale-alimentação, 13ª cesta alimentação, assistência médica e odontológica, e seguro de vida.
Interessados devem se candidatar pelo portal Santander Carreiras, onde é possível filtrar as vagas por estado, selecionando a região de preferência do candidato.
O que faz um especialista patrimonial?
Conforme o banco, o especialista patrimonial irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.