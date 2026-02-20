O que é polilaminina? Veja o que se sabe sobre substância e o que ela pode fazer

Nas últimas semanas, um termo científico deixou as paredes dos laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tomou as redes sociais. Trata-se da polilaminina, um composto recriado pela universidade fluminense baseado em uma proteína produzida pelo corpo humano, a laminina.

A responsável por esse feito é a pesquisadora Tatiana Sampaio, que conseguiu, por meio de uma pesquisa rigorosa, ajudar um paciente com lesão medular a recuperar os movimentos do corpo.

Essa descoberta levou à parceria com um laboratório nacional e à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para desenvolver um medicamento para o tratamento de lesões agudas, ou seja, que tinham acontecido recentemente.

Mas, de fato, o que essa substância pode fazer, e quais os benefícios dela para pessoas com lesão medular?

O que é a polilaminina?

Antes de chegar aos resultados, é preciso entender o processo. Tatiana Sampaio "descobriu" a polilaminina há mais de 20 anos por acaso, enquanto estava nos Estados Unidos para "entender os princípios que governam a associação entre proteínas", conforme relatou ao Estadão.

Ela se deparou com a proteína laminina, que surge naturalmente na placenta. Essa substância tem o potencial de regenerar a medula espinhal, um tecido extremamente delicado e de difícil regeneração.

É preciso entender que a medula espinhal forma o chamado sistema nervoso. Essa estrutura funciona como um "gerente" que controla os sinais cerebrais que dão movimentos ao corpo.

Legenda: Representação visual do tecido nervoso e da medula espinhal. Foto: OctShutter/Shutterstock

Conforme cartilha da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (MS), a medula fica protegida pela coluna vertebral, debaixo de ossos divididos em cinco regiões: cervical (pescoço), torácica (tronco), lmbar (cintura), sacro (quadril) e cóccix.

O sistema nervoso é altamente sensível, e pode ser fatalmente afetado em casos de traumas - por exemplo, quedas e acidentes de trânsito - ou causas não traumáticas, como tumores, doenças degenerativas, infecções, toxinas ou defeitos congênitos.

É aí que o medicamento entra, a partir da extração e purificação da proteína original. O objetivo é que, ao ser aplicada no local da lesão, a polilaminina estimule os nervos a se reorganizarem e criarem novas conexões.

Para Tatiana Sampaio, os avanços dessa pesquisa podem oferecer esperança para quem enfrenta as consequências da lesão muscular.

"O que estamos vendo agora é um resultado muito estimulante, promissor. Mas, por enquanto, é só uma esperança. Não dá para saber se estamos mesmo diante de algo espetacular", disse ela ao g1.

O que foi descoberto até agora?

Tatiana afirma que, embora os primeiros exemplos da aplicação da polilaminina são um sucesso, é preciso ter paciência. De oito voluntários, apenas dois apresentaram melhorias significativas após o uso do medicamento.

Isso reforça a necessidade de mais pesquisas e estudos para ampliar a eficácia da substância. Para isso, analistas precisam verificar a validade do remédio, o que ainda não aconteceu.

Esse processo é crucial para que o antídoto chegue aos pacientes da maneira mais segura possível, com eficácia comprovada.

Em entrevista à Verdinha FM 92.5 nesta sexta-feira (20), a médica neurologista do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Milena Pitombeira, explicou que a validação de um medicamento é marcada por três fases, e que a polilaminina está na primeira.

"Estamos na fase de entender o que está acontecendo em relação à poliomielite. Temos expectativa da aplicabilidade dessa medicação em pacientes com lesão medular aguda, mas a gente ainda espera os resultados", disse.

Milena se refere ao fato de que ainda não há evidência científica de que a polilaminina seja eficaz em lesões musculares crônicas. Ou seja, em pacientes que já têm a paralisia há algum tempo.

"É precisa seguir a boa ciência para que o medicamento se prove seguro e posteriormente então incorporado aos tratamentos no território brasileiro", recomenda a médica.

Além disso, segundo dados mais recentes divulgados pela UFRJ, pela pesquisa ter sido realizada por um grupo de pessoas pequeno, ainda não é possível verificar se todos os usos da polilaminina darão certo. É preciso mais checagem, força de trabalho, e investimentos.

Medicamento já apresentou resultados?

O medicamento foi apresentado ao mundo oficialmente em setembro de 2025. Durante os primeiros testes, a polilaminina foi aplicada diretamente no local da lesão de alguns pacientes.

Logo, foram observadas melhorias quanto à recuperação nervosa do corpo. O tratamento também não apresentou sequelas nem impedimentos para uma rotina saudável.

Dentre os exemplos mais notáveis, está o do analista Bruno Drummond de Freitas, 31, que recuperou boa parte dos movimentos dos braços e pernas após um acidente de trânsito, em 2018.

Hoje, ele segue uma vida praticamente normal. À GQ Brasil, Bruno relatou que anda, sobe e desce escada, mas só tem dificuldade para correr. "Acho que posso melhorar ainda mais, mas aí teria que abrir mão de muita coisa e não tenho tempo", avaliou.

Outro caso recente é do policial militar Romildo Leobino, 46, que apresentou os primeiros sinais de melhora após passar por um procedimento experimental com a polilaminina menos de uma semana após a publicação.