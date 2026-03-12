'Não é praia de nudismo': padre denuncia atos obscenos de homens em frente à igreja de Fortaleza

Um padre denunciou episódios de importunação sexual a idosos e atos obscenos registrados diante da estátua da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

Durante missa realizada na quarta-feira (11), o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Cézar Teixeira, afirmou que dois homens estão ficando pelados na praça da Igreja por volta das 4h30 da manhã.

"Tem dois homens que estão ficando pelados aqui na praça da Igreja, pertinho de Nossa Senhora. Eles tiram a roupa e parecem que estão na praia de nudismo", disse. No momento dos avisos, o padre alertou que iria denunciar o caso à polícia.

"Se continuar fazendo assim, eu vou chamar a polícia de madrugada para vir buscá-los. Aqui não é praia de nudismo, nem é praia, aqui é a igreja, um lugar de respeito", acrescentou.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que as denúncias de crimes contra a dignidade sexual estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Em nota, ainda ressaltou a importância de fazer o registro do Boletim de Ocorrência (BO). A denúncia pode ser realizada presencialmente em qualquer delegacia.

Importunação a idosos

Além dos homens que se despem na madrugada, o padre ainda citou outro suspeito que tem idosos como alvo. Um homem, dono de um carro branco, tem parado o carro em ruas próximas da igreja perguntando sobre "onde tem uma casa de massagem". Quando os idosos se aproximam, ele expõe a genitária.

"Os velhinhos estão todos com medo, claro. Ele vem no 'carrão' dele, para, e os velhinhos inocentes, né? Ele está se aproveitando dos idosos. Portanto, divulguem por aí, porque eu vou denunciar à polícia", informou.