Ceará confirma primeiro caso de Mpox em 2026

O Ceará registrou o primeiro caso confirmado de Mpox em 2026. A informação consta no painel de monitoramento do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, atualizado na terça-feira (9). O diagnóstico foi contabilizado em fevereiro. O estado também apresenta dois registros classificados como casos prováveis da doença.

Os dados integram o monitoramento da região Nordeste, que soma três casos confirmados e dois prováveis de Mpox neste ano. Até o momento, não há registro de óbitos, enquanto 67 notificações permanecem como casos suspeitos em investigação.

Quem é o primeiro paciente com Mpox no Ceará em 2026?

Registro do Ministério da Saúde aponta que o paciente do Ceará é um homem, branco, de 37 anos, heterossexual, que mantinha relações sexuais com mulheres. O painel também indica que ele possui ensino médio completo.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou o primeiro caso no Estado em 2026 e destacou o atual estado de saúde do paciente (veja nota completa abaixo).

"Trata-se de homem, que recebeu assistência médica adequada e apresentou evolução clínica favorável", ressaltou o órgão estadual de saúde.

Aumento de casos no Brasil

Em nível nacional, o país contabiliza 140 casos confirmados e nove casos prováveis de Mpox em 2026, além de 539 notificações suspeitas ainda em investigação. Segundo o painel epidemiológico, não há registro de mortes pela doença no país neste ano.

A maior parte dos casos confirmados foi registrada nos dois primeiros meses do ano. O painel indica 68 casos em janeiro e 70 em fevereiro, além de 11 registros em março até o momento.

Casos confirmados por cidade

São Paulo (SP): 93 casos Rio de Janeiro (RJ): 18 casos Minas Gerais (MG): 11 casos Rio Grande do Norte (RN): 11 casos Piauí (PI): 2 casos Amazonas (AM): 1 caso Ceará (CE): 1 caso Distrito Federal (DF): 1 caso Pará (PA): 1 caso Santa Catarina (SC): 1 caso

Como a Mpox é transmitida?

A principal forma de transmissão da Mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.

Ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com as erupções e lesões na pele, fluidos corporais (tais como pus, sangue das lesões) de uma pessoa infectada

Perfil de casos no Nordeste

No recorte regional, os dados do Nordeste indicam idade média de 31 anos entre os casos registrados e mediana de 37 anos no registro geral, que inclui suspeitos. Em relação ao sexo, 60% são do sexo masculino e 40% do sexo feminino.

No perfil por identidade de gênero, 60% dos registros correspondem a homens cisgênero, 20% a mulheres cisgênero e 20% não tiveram essa informação registrada. A distribuição por faixa etária mostra dois casos entre pessoas de 40 a 49 anos, um entre 30 e 39 anos, um entre 18 e 29 anos e um na faixa de 10 a 14 anos.

Quanto à orientação sexual, 40% dos casos são de pessoas heterossexuais, 40% homossexuais e 20% não tiveram essa informação informada ou não se aplica.

As informações fazem parte do sistema nacional de vigilância da Mpox e são atualizadas conforme novas notificações são investigadas e confirmadas pelas autoridades de saúde.

Como é feito o diagnóstico da Mpox?

O diagnóstico é laboratorial, por teste molecular ou sequenciamento genético, feito por meio da coleta de material das lesões de pele.

Conforme o Ministério da Saúde, a amostra a ser analisada é coletada, preferencialmente, da secreção das lesões. Quando as lesões já estão secas, são examinadas as crostas das lesões. As amostras são encaminhadas para os laboratórios de referência no Brasil.

Veja nota completa da Sesa-CE:

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que foi confirmado, no mês de fevereiro, o primeiro caso de mpox no Estado em 2026. Trata-se de homem, que recebeu assistência médica adequada e apresentou evolução clínica favorável.



A Sesa ressalta que mantém monitoramento contínuo da situação epidemiológica da mpox desde 2022, quando foi registrada a primeira ocorrência da doença no Ceará.



Desde então, a Secretaria mantém ações permanentes de vigilância, investigação de casos e orientação aos serviços de saúde, com o objetivo de assegurar diagnóstico oportuno, assistência adequada aos pacientes e adoção das medidas recomendadas de prevenção.



A pasta reforça que a mpox não é uma doença nova e que o sistema de saúde estadual mantém vigilância contínua para identificar ocorrências e adotar as medidas necessárias para a prevenção da doença, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.



Nesse contexto, a Secretaria também orienta sobre medidas preventivas à mpox, como evitar contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel e utilizar máscara de proteção cobrindo nariz e boca em situações de risco ou quando houver sintomas".