Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rede ‘invisível’ de água abastece 47 cidades e quase 1,7 milhão de pessoas no CE; veja locais

Águas subterrâneas estão sujeitas à contaminação, salinização e redução das reservas.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Mulher de blusa e short despeja água de um balde em recipientes plásticos sobre um poço artesanal de tijolos, em área com coqueiros ao fundo.
Legenda: Recursos são monitorados pelo Estado para impedir esgotamento das fontes.
Foto: Fabiane de Paula.

O Ceará possui 47 municípios atendidos exclusivamente por águas subterrâneas, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), atingindo uma população de quase 1,7 milhão de pessoas – praticamente uma em cada cinco que vivem no Estado. Ao contrário dos açudes gigantes, esses recursos correm longe dos olhos dos gestores e das comunidades.

As águas subterrâneas correspondem a cerca de 97% da água doce disponível na Terra. No Ceará, elas são utilizadas permanentemente em algumas regiões ou apenas quando há escassez hídrica superficial.

A Cogerh aponta que, em cenários de seca extrema, o número pode chegar a aproximadamente 100 municípios atendidos por sistemas baseados em poços. Hoje, a Bacia do Salgado lidera com 13 cidades e quase 770 mil beneficiados, na região Sul do Estado, seguida pelas bacias do Acaraú (269 mil) e do Litoral (152 mil). 

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem 10 açudes sangrando; veja quais

teaser image
Ceará

Casos de gripe aumentam no Ceará; Grande Fortaleza lidera registros

O volume diário médio explorado é de 252 mil m³, com consumo estimado de 150 litros por habitante. Além do uso humano, esses recursos sustentam a agricultura e a carcinicultura (criação de camarão), especialmente no Vale do Jaguaribe. 

“Para fazer gestão, eu tenho que conhecer, eu tenho que monitorar. Temos realmente que ter um olhar diferenciado”, afirma Zulene Almada, doutora em Hidrogeologia e gerente de Estudos e Projetos da Cogerh.

Para garantir a segurança hídrica dos beneficiários, a Cogerh monitora hoje 556 poços em diversos aquíferos. Além disso, o mapeamento estadual já inclui mais de 16 mil outorgas (autorizações de uso) de poços e fontes.

Almada ressalta que é preciso entender o comportamento das águas subterrâneas para evitar o esgotamento das reservas, principalmente devido à sazonalidade das chuvas no Estado e a longos períodos de seca, como o ocorrido entre 2012 e 2017. 

Áreas mais vulneráveis

Os aquíferos de áreas litorâneas do Ceará são classificados como os mais vulneráveis do Estado devido à alta porosidade, à pouca profundidade do solo e à possível interferência de água do mar nas reservas (fenômeno chamado de cunha salina). Por serem mais rasos, eles têm como principal fonte de recarga a contribuição direta das chuvas.

Já no Cariri, onde fica a maior reserva de águas subterrâneas do Ceará, a complexidade geológica exige atenção especial com as fontes. Por lá, a Cogerh mapeou a retirada excessiva de água dos aquíferos, especialmente em Juazeiro do Norte e no Crato. Nesses municípios, o forte crescimento econômico e o avanço da agricultura geram uma pressão hídrica elevada.

Esse aumento contínuo na extração se agrava com a construção inadequada de poços, falta de saneamento e outras fontes difusas de poluição, afirma a Companhia. Por isso, o monitoramento também foca na qualidade da água, verificando a presença de substâncias como nitratos, bactérias e agrotóxicos nas bacias.

A hidrogeóloga Zulene Almada destaca que é muito mais difícil monitorar as águas "invisíveis" do que os açudes, exigindo técnicas avançadas e estudos constantes. Só assim é possível descobrir sua variação no tempo e no espaço e identificar possíveis recargas de forma mais real e efetiva.

Cisterna de concreto em frente a uma casa de taipa rústica no Crato, com lenha empilhada e céu limpo ao fundo.
Legenda: Crato é uma das cidades com abastecimento exclusivo por água de poços.
Foto: Antonio Rodrigues.

Regularidade dos poços

Outro alerta da gerente é a necessidade de regulamentação e fiscalização da perfuração de poços, pois ainda ocorre captação de água subterrânea sem os devidos critérios técnicos.

A legislação estadual cearense sobre recursos hídricos define que todo usuário que deseja executar obras e/ou serviços de interferência hídrica deve solicitar a outorga de direito de uso às gerências da Cogerh ou à Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), em casos como:

  • barramentos;
  • travessias de corpos hídricos;
  • adutoras;
  • diques de proteção;
  • recondução de leito;
  • construção de poços;
  • desassoreamento de corpos hídricos.

Contudo, “muitas vezes o poço é mal construído”, afirma Zulene, explicando que isso prejudica a consistência dos dados sobre a quantidade de água utilizada e pode causar a contaminação direta das reservas.

Já sobre a gestão compartilhada para gerir aquíferos comuns entre dois estados (assim como o Ceará divide a bacia Potiguar com o Rio Grande do Norte), a hidrogeóloga enfatiza a importância de todos os usuários saberem exatamente quanto retirar para manter o equilíbrio sustentável.

O fortalecimento dos instrumentos de controle e a proteção das áreas de recarga são os principais desafios para o futuro hídrico do Ceará.

Próximos estudos

Atualmente, a Cogerh tem em andamento estudos qualiquantitativos – cujo objetivo é avaliar as reservas renováveis, potencialidades e disponibilidade – nas seguintes áreas:

  • Aquíferos da Região de Itarema e Acaraú;
  • Aquíferos Jandaíra e Açu da Bacia Potiguar, área que abrange o Vale do Jaguaribe;
  • Levantamento com imagens de áreas irrigadas e carcinicultura com águas subterrâneas nas áreas do Curu, Perímetro Irrigado de Morada Nova (PIMN), Ibiapaba, Vale do Acaraú e Jaguaribe.

Também estão em elaboração termos de referência para análises qualiquantitativas do Aquífero Dunas na Vila Preá, no município de Cruz, área que vem sendo pressionada pelo forte desenvolvimento turístico; e dos Aquíferos em Icapuí, área que sofre influência direta da salinização da água do mar.

Veja a lista de cidades atendidas atualmente:

  1. Abaiara
  2. Acaraú
  3. Amontada
  4. Aracati
  5. Ararendá
  6. Aratuba
  7. Barbalha
  8. Barro
  9. Barroquinha
  10. Bela Cruz
  11. Brejo Santo
  12. Camocim
  13. Cariré
  14. Chaval
  15. Crato
  16. Cruz
  17. Ereré
  18. Farias Brito
  19. Fortim
  20. Graça
  21. Groaíras
  22. Guaramiranga
  23. Icapuí
  24. Itaiçaba
  25. Itarema
  26. Itatira
  27. Jardim
  28. Jijoca de Jericoacoara
  29. Juazeiro do Norte
  30. Marco
  31. Mauriti
  32. Milagres
  33. Missão Velha
  34. Morrinhos
  35. Mulungu
  36. Nova Olinda
  37. Paracuru
  38. Pacujá
  39. Palhano
  40. Paraipaba
  41. Poranga
  42. Porteiras
  43. Salitre
  44. Santana do Acaraú
  45. Santana do Cariri
  46. Tarrafas
  47. Trairi

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Cidades do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns estão em lista da Funceme.
Ceará

51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista

Precipitações apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.

Redação
11 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone que aponta a câmera para um código QR estampado na manga azul de uma camiseta branca com o logotipo
Ceará

Senai testará farda com QR Code em alunos do Ceará; entenda

Proposta, apresentada durante a Feira da Indústria, em Fortaleza, prevê que estudantes usem fardas com informações como turma, tipo sanguíneo e contatos de emergência.

Ana Alice Freire* e Thatiany Nascimento
11 de Março de 2026
Ceará

Perfumes de luxo com até 60% off chegam à Le'Loyn

Seleção especial reúne fragrâncias importadas para celebrar o consumidor.

Agência de Conteúdo DN
11 de Março de 2026
Grupo de famílias e crianças reunido em um parque em Fortaleza, sob árvores, com faixa sobre Prader-Willi ao fundo.
Ceará

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

Adolescente forçado a comer bolo em escola de Fortaleza é uma das pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) no Estado.

Theyse Viana
11 de Março de 2026
Foto da obra da ponte em Nova Russas.
Ceará

Ponte de R$ 2,3 mi desaba em Nova Russas três meses antes de ser entregue

Contrato da ‘Ponte Y’ foi apresentado em dezembro de 2023.

Bergson Araujo Costa
10 de Março de 2026
Um púlpito vazio com microfone em destaque, em um ambiente de auditório ou igreja com bancos de madeira.
Ceará

Justiça determina que templos religiosos de Fortaleza respeitem limites de som

Medida cautelar foi concedida em dezembro, mas divulgada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10).

Redação
10 de Março de 2026
Homem caminha sob chuva em rua urbana, segurando guarda-chuva roxo e sacolas amarelas. Ao fundo, comércios com fachadas azuis e calçada molhada. Registro do cotidiano na cidade.
Ceará

106 municípios do CE têm aviso de chuvas intensas e raios até quarta (11); veja onde

Probabilidade de precipitações varia de 20% a 40%.

Redação
10 de Março de 2026
Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte
Ceará

Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte

Animal apresentava ferimentos leves e recebeu atendimento médico antes da soltura.

Beatriz Rabelo e Luana Severo
10 de Março de 2026
Pessoas caminham sob chuva em calçada urbana. Em destaque, uma mulher de calça amarela segura um guarda-chuva azul. Ao fundo, pedestres, um guarda-chuva colorido e montes de areia de uma obra.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

Precipitações podem chegar até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Redação
10 de Março de 2026
Na imagem, fachada de uma casa histórica de um pavimento no bairro da Parangaba, em Fortaleza. A construção possui paredes em tom rosa desbotado com detalhes arquitetônicos clássicos e um frontão triangular central ornamentado. Há quatro portas/janelas altas de madeira branca com vidros coloridos na parte superior, todas apresentando sinais de desgaste e pichações. À frente da casa, um carro azul escuro está estacionado na rua asfáltica. Ao fundo, árvores verdes sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Prédio na Parangaba alvo de demolição já foi chácara e data do fim do século XIX

Derrubada da edificação foi embargada após denúncia, na tarde da última sexta-feira, restando apenas a fachada da estrutura.

Beatriz Rabelo e Diego Barbosa
10 de Março de 2026
Paciente com a Mpox
Ceará

Ceará confirma primeiro caso de Mpox em 2026

No Brasil são 140 casos confirmados, sendo três na região Nordeste.

João Lima Neto
10 de Março de 2026
Uma parede rochosa acinzentada e com fissuras naturais exibe diversas pinturas rupestres que lembram carimbos de mãos humanas em pigmento avermelhado. Os registros estão distribuídos por várias partes da pedra, com maior concentração de silhuetas de mãos em uma área plana à esquerda. Pequenos ninhos de terra circulares aparecem incrustados na rocha, criando um contraste de textura com as marcas ancestrais.
Ceará

Sítio arqueológico com pinturas rupestres revela presença ancestral na Serra da Meruoca

Área conhecida como Córrego da Onça reúne grafismos pré-coloniais e reforça a ocupação histórica de povos originários no Interior do Ceará.

Ana Alice Freire*
10 de Março de 2026
Ceará

Normatel anuncia promoção para pisos e revestimentos no Ceará

Campanha Reformarço reúne porcelanatos, cerâmicas, pisos vinílicos e outros materiais

Agência de Conteúdo DN
10 de Março de 2026
Mulher de blusa e short despeja água de um balde em recipientes plásticos sobre um poço artesanal de tijolos, em área com coqueiros ao fundo.
Ceará

Rede ‘invisível’ de água abastece 47 cidades e quase 1,7 milhão de pessoas no CE; veja locais

Águas subterrâneas estão sujeitas à contaminação, salinização e redução das reservas.

Nicolas Paulino
10 de Março de 2026
Fachada da Santa Casa da Misericórdia de Sobral. Foto feita a partir da rua na frente do local e usada em matéria sobre justiça confirmar demissão de engenheiro que usava as instalações de hospital para negócios próprios.
Ceará

Justiça confirma demissão de gestor que permitiu moradia e churrasqueira em hospital de Sobral

As investigações indicaram que o profissional usava a estrutura hospitalar para comércio particular.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem de pôr do sol na orla de uma cidade, com silhuetas de pessoas e edifícios ao fundo, refletindo na água. Ideal para quem busca fotos de sunset urbano.
Ceará

Ceará tem dois feriados em março; veja quais são

Datas relembram momentos importantes da história e da fé.

Redação
09 de Março de 2026
Aviso vale para segunda (9) e terça-feira (10).
Ceará

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 144 cidades até terça-feira (10)

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta nesta segunda (9).

Redação
09 de Março de 2026
Vista aérea de um veleiro branco em mar aberto, com um socorrista de capacete laranja posicionado na popa para auxiliar os ocupantes no convés. A embarcação apresenta painéis solares e defensas laterais, navegando sobre águas em tons de azul-turquesa sob a luz do dia.
Ceará

Mulher em veleiro à deriva é resgatada na praia da Caponga

Velejadora estava em uma embarcação com a vela rasgada e necessitava de atendimento médico.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem mostra mulher com sintomas de gripe e resfriado assoando o nariz com lenço de papel. Ela está coberta com uma manta, representando quadro de síndrome gripal, virose ou infecção respiratória sazonal.
Ceará

Casos de gripe aumentam no Ceará; Grande Fortaleza lidera registros

Entenda o que está causando o crescimento nas infecções e quem pode estar mais vulnerável.

Carol Melo
09 de Março de 2026
Professora vista de costas escreve em um quadro branco com fórmulas matemáticas e um desenho geométrico de um triângulo inscrito em um círculo, com pontos identificados por letras.
Ceará

Saiba quantos anos professor do CE leva para atingir ‘topo’ da carreira com R$ 16 mil

Na rede estadual, tempo médio para um docente chegar ao maior salário da carreira é o 3º menor do Brasil.

Theyse Viana
09 de Março de 2026