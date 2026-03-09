Ceará tem dois feriados em março; veja quais são
Datas relembram momentos importantes da história e da fé.
Março é um mês bastante especial para o cearenses. Isso porque o Estado conta com dois feriados neste período, com a diferença de apenas uma semanas entre eles.
O primeiro chega na próxima semana, dia 19, quando é comemorado o Dia de São José, o padroeiro do Ceará. Segundo a tradição católica, José é pai de Jesus e marido de Maria além de ser quem abençoa os trabalhadores, as famílias e a Igreja.
Apesar de não ser considerado, efetivamente, um feriado estadual, Fortaleza e outros municípios escolheram o dia para dar uma pausa na rotina e celebrar a memória do religioso.
Veja também
Veja quais outros feriados religiosos em Fortaleza
Em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece os seguintes feriados religiosos:
- Dia de São José - 19 de março
- Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - 15 de agosto
- Sexta-feira Santa – data móvel
- Corpus Christi – data móvel
Data Magna
Na semana seguinte, no dia 25, já ocorre o outro feriado. Se trata da Data Magna, que relembra a abolição da escravidão no Estado, ocorrida em 1884.
O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar os escravizados, mesmo antes da Lei Áurea, motivo que levou o Estado a ser conhecido como "Terra da Luz".
Diferente do Dia de São José, o dia da Data Magna é feriado estadual. Ou seja, empresas, escolas e repartições públicas adotam um regime especial, geralmente com a suspensão das atividades.