Ceará tem dois feriados em março; veja quais são

Março é um mês bastante especial para o cearenses. Isso porque o Estado conta com dois feriados neste período, com a diferença de apenas uma semanas entre eles.

O primeiro chega na próxima semana, dia 19, quando é comemorado o Dia de São José, o padroeiro do Ceará. Segundo a tradição católica, José é pai de Jesus e marido de Maria além de ser quem abençoa os trabalhadores, as famílias e a Igreja.

Apesar de não ser considerado, efetivamente, um feriado estadual, Fortaleza e outros municípios escolheram o dia para dar uma pausa na rotina e celebrar a memória do religioso.

Veja quais outros feriados religiosos em Fortaleza

Em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece os seguintes feriados religiosos:

Dia de São José - 19 de março

Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - 15 de agosto

Sexta-feira Santa – data móvel

Corpus Christi – data móvel

Data Magna

Na semana seguinte, no dia 25, já ocorre o outro feriado. Se trata da Data Magna, que relembra a abolição da escravidão no Estado, ocorrida em 1884.

O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar os escravizados, mesmo antes da Lei Áurea, motivo que levou o Estado a ser conhecido como "Terra da Luz".

Diferente do Dia de São José, o dia da Data Magna é feriado estadual. Ou seja, empresas, escolas e repartições públicas adotam um regime especial, geralmente com a suspensão das atividades.