Desmoronamentos de valores e afetos: entre a dor e a esperança

Temos assistido, estarrecidos, por meio dos telejornais e das redes sociais, a uma sucessão de imagens que se repetem com frequência inquietante: encostas que cedem, rios que transbordam, cidades submersas em lama, famílias soterradas sob escombros materiais e emocionais.

Apenas neste mês de fevereiro, dezenas de vidas foram interrompidas por deslizamentos e enchentes. Casas ruíram. Histórias foram abruptamente suspensas. Memórias foram arrastadas pela força das águas. Não se perderam apenas bens materiais; perderam‑se referências afetivas, vínculos, chão simbólico.

Essas cenas não podem ser compreendidas como acidentes isolados nem como simples fatalidades naturais. Elas ecoam um alerta cada vez mais claro: o planeta dá sinais de exaustão. A Terra comunica, de forma dramática, que já não suporta o peso da exploração desmedida.

Chuvas torrenciais, tornados devastadores, nevascas extremas e ondas de calor intenso passaram a compor um mesmo enredo global. O que antes era classificado como “excepcional” tornou‑se recorrente. O planeta inteiro parece viver em estado permanente de emergência.

Enquanto os sinais se acumulam, discursos negacionistas insistem em minimizar evidências científicas, relativizar responsabilidades e adiar compromissos. Tratados internacionais de proteção climática são esvaziados ou simplesmente ignorados. Políticas econômicas centradas no lucro imediato continuam a prevalecer sobre a preservação da vida. O resultado não respeita fronteiras: desastres atravessam continentes, atingem países ricos e pobres e ceifam vidas humanas em escala global.

Em Portugal, enchentes recentes devastaram cidades inteiras e comprometeram a produção agrícola após o transbordamento de rios. Na França, episódios semelhantes provocaram prejuízos econômicos e desalojaram milhares de pessoas. Nos Estados Unidos, nevascas intensas paralisaram grandes centros urbanos, revelando a vulnerabilidade até mesmo das metrópoles mais estruturadas.

Vivemos, claramente, um tempo de extremos climáticos que cobram seu preço em vidas humanas e no equilíbrio do planeta.

Quando tudo desaba, algo resiste.

Paradoxalmente, em meio à destruição material, algo surpreendente insiste em emergir com força: a solidariedade. Entre a lama e os escombros, floresce um movimento espontâneo de cuidado. Pessoas anônimas não esperam convocações oficiais. Organizam resgates, recolhem doações, distribuem alimentos, oferecem abrigo. Onde paredes ruíram, surgem abraços; onde o chão desapareceu, palavras de conforto sustentam o que desabou por dentro.

A dor de perder familiares, casas e pertences encontra acolhimento na empatia. Cobertores aquecem corpos, mas é o calor humano que restaura a esperança. Descobrimos, nesses momentos extremos, uma dimensão invisível e poderosa da vida coletiva: a capacidade de reconstruir sentido quando tudo parece perdido. Um verdadeiro nascer da lama.

Essa imagem remete simbolicamente ao relato do Gênesis, no qual o ser humano nasce do barro graças ao sopro divino. Da matéria informe, emerge a vida. É esse sopro — invisível, mas potente — que reaparece sempre que a matéria se decompõe. Somos corpo e espírito, e é essa dimensão imaterial que vivifica o que as intempéries destroem.

Para os que creem, Deus continua sua obra por meio de gestos humanos de cuidado e compaixão. Talvez essa seja a mensagem mais profunda trazida pelos desastres. Se, por um lado, o colapso ambiental denuncia excessos e vulnerabilidades, por outro, a resposta solidária revela reservas éticas ainda vivas. Valores como empatia, compaixão, fraternidade e amor à vida demonstram possuir um poder de reconstrução que vai além do concreto e do aço. Eles não apenas reerguem casas; restauram vínculos e renovam a confiança no humano.

Dor ou amor: os caminhos da mudança.

Diante desse cenário, impõe‑se uma pergunta incômoda: será que a humanidade precisa passar pela dor extrema para corrigir os erros que estão na origem dessas catástrofes? Será necessário o sofrimento para reencontrar o essencial?

Santo Agostinho afirmava que existem dois caminhos capazes de conduzir à transformação: o amor ou a dor. O amor, com sua força inspiradora e preventiva, seria a via mais luminosa. Foi essa a mensagem vivida por figuras como Cristo, Buda, Gandhi, Madre Teresa e tantos outros. A dor, por sua vez, quando irrompe, torna‑se mestra severa. Obriga‑nos a rever prioridades, reconhecer limites, repensar escolhas.

É verdade que o amor e a compaixão são bússolas para uma felicidade pessoal e social mais sustentável. Ainda assim, as perdas dolorosas podem converter‑se em momentos de aprendizagem profunda.

Não se trata de romantizar o sofrimento nem de justificar tragédias como “necessárias”, mas de reconhecer que, diante da realidade, temos escolhas: a indiferença ou a aprendizagem; a paralisia ou o despertar.

Cada vida perdida é uma tragédia irreparável. Contudo, a história mostra que momentos de colapso podem abrir brechas para transformações individuais e coletivas. Há uma dinâmica invisível que se manifesta com força em tempos de calamidade, desafiando‑nos a ressignificar prioridades e valores.

Desmoronamentos exteriores e interiores.

No plano pessoal, os desmoronamentos oferecem uma metáfora ainda mais profunda. Encostas cedem quando o solo já não suporta o excesso de água acumulada. Algo semelhante acontece na vida interior humana. Quando emoções são contidas por tempo demais, sem elaboração ou partilha, a estrutura psíquica também começa a ceder. O colapso externo espelha, assim, um colapso interno silencioso.

A própria palavra mágoa pode ser simbolicamente compreendida como “má + água”: uma água que não flui, que permanece retida.

Assim como a água parada apodrece, cria lodo e compromete a vida e o solo, as emoções que não encontram escoamento — dores não ditas, ressentimentos acumulados, perdas não elaboradas — tornam‑se tóxicas.

A mágoa é uma emoção que perdeu o movimento. Ela não circula, não é compartilhada, não é transformada. Estagna. Essa água represada pesa. Na natureza, quando o solo não suporta o excesso de água, as encostas desmoronam. Na vida emocional, quando o coração não suporta o acúmulo de sentimentos contidos, o sujeito também colapsa.

A mágoa infiltra‑se lentamente, como umidade invisível nas paredes: não explode de imediato, mas enfraquece as estruturas internas, corroendo a confiança, a alegria e a vitalidade. O desmoronamento emocional raramente é súbito. Costuma ser o estágio visível de um longo processo de retenção.

A natureza ensina que tudo o que vive precisa fluir. Rios em movimento permanecem limpos; águas represadas adoecem. Do mesmo modo, emoções precisam de passagem: palavra, escuta, choro, silêncio compartilhado, elaboração simbólica. Quando a dor encontra um leito por onde correr, ela se transforma; quando é represada, converte‑se em lama interior e comprometemos a nossa saúde mental.

Cuidar da vida emocional, portanto, não é apenas uma questão individual. É também um ato coletivo e ético. Assim como cidades precisam de sistemas de drenagem para evitar tragédias, sociedades precisam de espaços de escuta, diálogo e cuidado para impedir colapsos humanos e relacionais. Onde a emoção encontra expressão, a vida se reorganiza; onde é silenciada, o desmoronamento apenas se adia.

O desafio coletivo: que desenvolvimento queremos?

No plano coletivo, a reflexão se amplia. Que tipo de desenvolvimento desejamos? Que valores precisam ser resgatados sem cair em fanatismos ou simplificações? Como participar ativamente da construção de um país e de um planeta mais justos, especialmente em contextos eleitorais?

Em uma democracia, o voto é instrumento de responsabilidade ética. Mais do que escolher representantes, escolhem‑se projetos, prioridades e valores. É possível fortalecer políticas públicas comprometidas com a vida, a justiça social e a preservação ambiental. Também é possível rejeitar, nas urnas, discursos negacionistas e propostas que desconsideram os limites do planeta e a dignidade humana.

A emergência climática não é apenas um problema técnico. É uma crise de valores. Ela revela uma ruptura entre o humano e a natureza, entre o presente imediato e o futuro, entre o interesse particular e o bem comum. Reconectar essas dimensões é tarefa urgente.

Ao mesmo tempo, os gestos de solidariedade que emergem nas tragédias indicam que não estamos condenados ao cinismo. Há reservas morais prontas para serem mobilizadas. A pergunta que permanece é inquietante: precisamos esperar a próxima catástrofe para ativá‑las?

Entre a dor e o amor, uma escolha

Se conseguirmos aprender com a dor, talvez possamos antecipar o amor. Se soubermos ouvir os alertas da natureza, talvez evitemos colapsos maiores. Se transformarmos indignação em ação consciente, poderemos construir políticas mais responsáveis e relações mais saudáveis.

Os desmoronamentos de terra revelam, em última instância, desmoronamentos de valores. Mas também podem inaugurar reconstruções éticas.

Cada tragédia carrega uma encruzilhada: repetir padrões ou reinventar caminhos. Que escolhamos, sempre que possível, o caminho do amor antes que a dor imponha sua lição. Que a solidariedade vivida nas enchentes se transforme em prática cotidiana. Que a empatia despertada nas perdas se converta em compromisso político e social.

O planeta fala por meio das chuvas, dos ventos e das secas. Resta saber se estamos dispostos a escutar. Entre o lucro e a vida, entre a indiferença e a responsabilidade, está a decisão que definirá nosso futuro comum. Transformemos, pois, os desmoronamentos em despertar. Que da lama surja consciência. Que da perda nasça compromisso. E que, ao reconstruirmos casas e cidades, reconstruamos também os valores que sustentam a dignidade da vida em nosso país e em nosso planeta.

