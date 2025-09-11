Vídeo descontextualiza fala de ministro de Minas e Energia sobre defesa e soberania nacional
A venda é um negócio privado entre uma empresa britânica e outra chinesa, sendo que o governo do Brasil pode atuar apenas por meio de órgãos regulatórios como o Cade
Postagens descontextualizam fala de Lula sobre tratado com Irã; acordo feito no Conselho de Segurança da ONU não previa fornecimento de urânio e foi rejeitado pelos EUA em 2010
Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet
