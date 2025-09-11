Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Projeto Comprova

Projeto Comprova

Constituição brasileira não permite construção de bomba nuclear

Vídeo descontextualiza fala de ministro de Minas e Energia sobre defesa e soberania nacional

Redação 11 de Setembro de 2025

Projeto Comprova

Governo brasileiro não vendeu minas de níquel à China

A venda é um negócio privado entre uma empresa britânica e outra chinesa, sendo que o governo do Brasil pode atuar apenas por meio de órgãos regulatórios como o Cade

Redação 05 de Setembro de 2025
Uma montagem de imagens na qual aparece o presidente Lula e textos de uma postagem enganosa envolvendo ele

Projeto Comprova

Brasil não forneceu urânio ao Irã, nem exporta o metal para fins bélicos

Postagens descontextualizam fala de Lula sobre tratado com Irã; acordo feito no Conselho de Segurança da ONU não previa fornecimento de urânio e foi rejeitado pelos EUA em 2010

Redação 23 de Junho de 2025
A imagem mostra um homem de perfil, de frente para um dispositivo de segurança com reconhecimento facial instalado em uma porta de vidro. O rosto do homem está parcialmente visível e seu olhar está direcionado para o dispositivo.

Projeto Comprova

Como identificar e se proteger dos golpes do reconhecimento facial

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 27 de Maio de 2025
imagem mostra o papa Leão XIV com veste tracidionais em uma sacada e com as mãos erguida em uma espécie de benção

Projeto Comprova

Vídeo usa IA para simular crítica do papa a Lula no Jornal Nacional

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 22 de Maio de 2025

Projeto Comprova

Trecho da Transposição no CE está seco por falta de demanda e não foi abandonado como afirmam posts

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 19 de Maio de 2025

Projeto Comprova

Caso Ramagem: entenda discussão entre Câmara e STF que envolve réu pelo 8 de janeiro

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 16 de Maio de 2025

Projeto Comprova

Entenda como funcionam os algoritmos e veja dicas para tentar escapar das bolhas

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 12 de Maio de 2025

Projeto Comprova

Como identificar e se proteger de golpes por mensagem de texto

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 02 de Abril de 2025

Projeto Comprova

Como identificar e se proteger do golpe do ‘pix errado’

Reportagem do Projeto Comprova, que combate desinformação e conteúdos enganosos na internet

Redação 02 de Abril de 2025
