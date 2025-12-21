Mega-Sena acumula novamente e último sorteio de 2025 vai pagar R$ 1 bilhão

Sem ganhadores, o concurso 2954 da Mega da Virada, sorteado nesse sábado (20), atingiu o prêmio de R$ 1 bilhão, a ser pago pela Caixa Econômica Federal.

Ninguém acertou as seguintes dezenas: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025, às 22h. Os sorteios serão encerrados em 10 dias.

Resultado Mega-Sena do concurso 2954

Os números sorteados foram:

37 - 01 - 42 - 44 - 39 - 09

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: