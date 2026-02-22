Fiec recebe Finep pelo Brasil com R$ 3,3 bi em editais para inovação

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) sedia, no dia 25 de fevereiro, a segunda edição da Finep pelo Brasil, iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) voltada à divulgação presencial de oportunidades de financiamento para inovação. O encontro será realizado das 15h às 17h45, no Auditório Luís Esteves, no 5º andar da Casa da Indústria, em Fortaleza.

Após a estreia em 10 de fevereiro, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), esta será a primeira edição do projeto realizada no Nordeste. A série de eventos deve percorrer as cinco regiões do país, com meta de alcançar cerca de 100 cidades, entre capitais e municípios do interior.

A iniciativa é promovida pela Finep, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a FIEC e com o Departamento Regional da Finep no Nordeste.

R$ 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis

Em Fortaleza, a Finep vai apresentar 13 editais que somam R$ 3,3 bilhões em recursos voltados a projetos alinhados à Nova Indústria Brasil (NIB). As chamadas estão distribuídas em modalidades de subvenção econômica, com recursos não reembolsáveis.

O público-alvo inclui empresas de todos os portes, startups e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). Entre os itens financiáveis estão despesas com pessoal, serviços de consultoria, aquisição de equipamentos e material de consumo.

Os projetos devem estar alinhados aos seis setores estratégicos definidos pela NIB: cadeias agroindustriais, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional.

Reindustrialização e conexão com o sistema de inovação

Segundo a Fiec, a realização da Finep pelo Brasil em Fortaleza integra a estratégia da entidade de ampliar o acesso das indústrias cearenses aos instrumentos de fomento à inovação, fortalecendo a conexão entre o setor produtivo, o sistema científico e as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação.

Durante o evento, representantes da Finep vão detalhar as regras de participação, os critérios dos editais e o processo de inscrição, além de esclarecer dúvidas dos interessados e estimular a estruturação de novos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A proposta está inserida na agenda de reindustrialização nacional, com foco em sustentabilidade, autonomia tecnológica, redução da dependência externa e geração de emprego e renda.

Serviço

Evento: Finep pelo Brasil – Fortaleza

Local: Casa da Indústria – FIEC (Av. Barão de Studart, 1980 – Fortaleza/CE)

Data: 25 de fevereiro de 2026

Horário: 15h às 17h45

Inscrições: https://forms.office.com/r/BN03WrWyZC