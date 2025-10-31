Will aguarda o resultado da eliminação.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação
Há 1 hora
Publicidade Legal

Publicidade Legal - Edição digital - 31/10/2025

Ano 03 Nº 878

Diário do Nordeste
Há 1 hora
Imagem oficial de Fabiano Moraes.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.
Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP
30 de Outubro de 2025
Arbitragem para Santos x Fortaleza
Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças
30 de Outubro de 2025
Jogada

Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Cerimônia de premiação será no dia 4 de dezembro

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Vladimir Marques

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Vladimir Marques
30 de Outubro de 2025
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)
Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação
30 de Outubro de 2025
Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves
30 de Outubro de 2025
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.
PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação
30 de Outubro de 2025
Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo
30 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025