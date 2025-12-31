Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026
Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).
A festa de Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema já começou para alguns cearenses e turistas nesta quarta-feira (31).
O público, majoritariamente vestido de branco, como manda a tradição, ainda chega ao local e ocupa a faixa de areia em frente ao tradicional palco para acompanhar as nove atrações musicais da noite.
Muitas pessoas levaram suas próprias bebidas e comidas para curtir a virada do ano.
Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa.
A banda Os Transacionais deu início à noite, trazendo uma variedade de ritmos e transformando a praia em uma verdadeira arena musical, com estilos que vão do frevo a canções do músico cearense Fagner.
Por volta das 20h, teve início o show dos Paralamas do Sucesso. Na sequência, será o show da cantora Claudia Leitte.
A contagem regressiva ficará por conta do cantor Seu Jorge, que deve ser seguido por Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, encerrando a noite. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem da festa da virada na Praia de Iracema.
Réveillon de Fortaleza 2026 contou com dois dias de festa e três polos
A programação do Réveillon de Fortaleza 2026 começou no último dia 30, terça-feira, em diferentes pontos da cidade: Messejana, Conjunto Ceará e Aterro da Praia de Iracema.
Confira quem participou do primeiro dia de festa:
Polo Messejana
- Gustavo Serpa;
- Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett;
- Vicente Nery;
- Xand Avião;
- Taty Girl.
Polo Conjunto Ceará
- Dipas + Di Ferreira;
- Marcinho;
- Luís Marcelo e Gabriel;
- Seu Desejo;
- Natanzinho Lima.
Aterro da Praia de Iracema
- Paulo José Benevides;
- Waldonys;
- Belinho + Gabi Nunes;
- Bruno e Marrone;
- Luan Santana;
- Xand Avião;
- Seu Desejo;
- Natanzinho Lima.