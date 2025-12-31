Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

A festa de Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema já começou para alguns cearenses e turistas nesta quarta-feira (31).

O público, majoritariamente vestido de branco, como manda a tradição, ainda chega ao local e ocupa a faixa de areia em frente ao tradicional palco para acompanhar as nove atrações musicais da noite.

Legenda: Público está chegando ao Aterro da Praia de Iracema para a virada de ano em Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula

Muitas pessoas levaram suas próprias bebidas e comidas para curtir a virada do ano.

Legenda: Atrações musicais animam público no Aterro da Praia de Iracema. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Fãs do cantor Matuê esperam apresentação do artista no Aterro da Praia de Iracema. Foto: Fabiane de Paula.

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa.

Legenda: Público acampa na areia para curtir shows no ano novo em Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Família busca conforto durante shows do Réveillon de Fortaleza 2026. Foto: Fabiane de Paula

A banda Os Transacionais deu início à noite, trazendo uma variedade de ritmos e transformando a praia em uma verdadeira arena musical, com estilos que vão do frevo a canções do músico cearense Fagner.

Legenda: Jolson Ximenes, vocalista do Transnacionais, no palco durante Réveillon de Fortaleza 2026. Foto: Fabiane de Paula

Por volta das 20h, teve início o show dos Paralamas do Sucesso. Na sequência, será o show da cantora Claudia Leitte.

Legenda: Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, anima o público no Aterro da Praia de Iracema. Foto: Fabiane de Paula

A contagem regressiva ficará por conta do cantor Seu Jorge, que deve ser seguido por Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, encerrando a noite. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem da festa da virada na Praia de Iracema.

Réveillon de Fortaleza 2026 contou com dois dias de festa e três polos

A programação do Réveillon de Fortaleza 2026 começou no último dia 30, terça-feira, em diferentes pontos da cidade: Messejana, Conjunto Ceará e Aterro da Praia de Iracema.

Confira quem participou do primeiro dia de festa:

Polo Messejana

Gustavo Serpa;

Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett;

Vicente Nery;

Xand Avião;

Taty Girl.

Polo Conjunto Ceará

Dipas + Di Ferreira;

Marcinho;

Luís Marcelo e Gabriel;

Seu Desejo;

Natanzinho Lima.

Aterro da Praia de Iracema