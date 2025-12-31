Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Escrito por
Letícia do Vale e Lucas Monteiro producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:32)
Zoeira
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Legenda: Público se reúne em frente ao palco no Aterro da Praia de Iracema.
Foto: Fabiane de Paula

A festa de Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema já começou para alguns cearenses e turistas nesta quarta-feira (31).

O público, majoritariamente vestido de branco, como manda a tradição, ainda chega ao local e ocupa a faixa de areia em frente ao tradicional palco para acompanhar as nove atrações musicais da noite.

publico chegando ao aterro da praia de iracema em fortaleza no reveillon 2026.
Legenda: Público está chegando ao Aterro da Praia de Iracema para a virada de ano em Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula

Muitas pessoas levaram suas próprias bebidas e comidas para curtir a virada do ano.

público no aterro da praia de iracema no reveillon de fortaleza 2026.
Legenda: Atrações musicais animam público no Aterro da Praia de Iracema.
Foto: Fabiane de Paula

público no aterro da praia de iracema no reveillon de fortaleza 2026.
Legenda: Fãs do cantor Matuê esperam apresentação do artista no Aterro da Praia de Iracema.
Foto: Fabiane de Paula.

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa.

pessoa no aterro da praia de iracema para o reveillon 2026 em fortaleza acampando na areia.
Legenda: Público acampa na areia para curtir shows no ano novo em Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula

público assiste show na areia no Aterro da Praia de Iracema em Fortaleza no reveillon 2026.
Legenda: Família busca conforto durante shows do Réveillon de Fortaleza 2026.
Foto: Fabiane de Paula

A banda Os Transacionais deu início à noite, trazendo uma variedade de ritmos e transformando a praia em uma verdadeira arena musical, com estilos que vão do frevo a canções do músico cearense Fagner.

Jolson Ximenes, vocalista do Transnacionais, no palco durante Réveillon de Fortaleza 2026.
Legenda: Jolson Ximenes, vocalista do Transnacionais, no palco durante Réveillon de Fortaleza 2026.
Foto: Fabiane de Paula

Por volta das 20h, teve início o show dos Paralamas do Sucesso. Na sequência, será o show da cantora Claudia Leitte.

Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso.
Legenda: Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, anima o público no Aterro da Praia de Iracema.
Foto: Fabiane de Paula

A contagem regressiva ficará por conta do cantor Seu Jorge, que deve ser seguido por Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, encerrando a noite. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem da festa da virada na Praia de Iracema. 

Réveillon de Fortaleza 2026 contou com dois dias de festa e três polos

A programação do Réveillon de Fortaleza 2026 começou no último dia 30, terça-feira, em diferentes pontos da cidade: Messejana, Conjunto Ceará e Aterro da Praia de Iracema. 

Confira quem participou do primeiro dia de festa: 

Polo Messejana

  • Gustavo Serpa;
  • Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett;
  • Vicente Nery;
  • Xand Avião;
  • Taty Girl.

Polo Conjunto Ceará

  • Dipas + Di Ferreira;
  • Marcinho;
  • Luís Marcelo e Gabriel;
  • Seu Desejo;
  • Natanzinho Lima.

Aterro da Praia de Iracema

  • Paulo José Benevides;
  • Waldonys;
  • Belinho + Gabi Nunes;
  • Bruno e Marrone;
  • Luan Santana;
  • Xand Avião;
  • Seu Desejo;
  • Natanzinho Lima.

 

Montagem com fotos de Sabrina Sato, Vini Jr., Virgínia Fonseca e Mileide Mihaile na virada do ano de 2025 para 2026.
Zoeira

Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Celebridades do esporte, da arte e da internet já compartilharam registros das roupas usadas no ano novo.

Redação
Há 47 minutos
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Zoeira

Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
Há 1 hora
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Zoeira

Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém a cantora Mart'nália.
Zoeira

Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

Cantora e motorista foram abordados por criminosos na Zona Sul da cidade.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Três pessoas em pé em um espaço escuro, cercadas por chamas espalhadas pelo chão, com um veículo iluminado ao fundo.
Zoeira

Saiba que horas será lançado o episódio final de Stranger Things

A produção da Netflix faz sucesso há cinco temporadas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Oscar Maroni
Zoeira

Morre aos 74 anos Oscar Maroni, empresário de casas noturnas de São Paulo

Ele ficou famoso por polêmicas e participações em realities shows.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Cantores anunciaram término amigável no Instagram no último dia 29.
Zoeira

Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Fãs sugerem que fim do relacionamento pode ser indicativo do confinamento do artista; por enquanto, ligação entre o cantor e reality da Globo é apenas boato.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bruna Marquezine e Shawn Mendes.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

Internautas celebraram o encontro dos dois.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Zoeira

As melhores simpatias para a virada do ano

Para prosperidade, boas energias e paz, saiba o que fazer para receber bem 2026

A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Zoeira

Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon

Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Casa do BBB25.
Zoeira

Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista

Novos participantes serão confinados em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Virginia apresentando um perfume em um estúdio com iluminação rosa, vestindo um corset branco e exibindo uma expressão confiante.
Zoeira

Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

Empresa de cosméticos foi multada por falhas na entrega e falta de transparência no site.

Redação
30 de Dezembro de 2025
A apresentadora Sandra Annenberg.
Zoeira

TV Globo transmite a Retrospectiva 2025 nesta terça-feira (30)

Sob o comando de Sandra Annenberg, o programa vai revisitar acontecimentos que marcaram o ano.

Redação
29 de Dezembro de 2025
foto da cantora Beyoncé nos bastidores do Grammy 2025.
Zoeira

Beyoncé se torna bilionária após reinventar carreira pop, diz Forbes

Turnês, controle criativo e negócios levaram a cantora ao novo marco

Redação
29 de Dezembro de 2025
Ana Paula Renault e Arthur Picoli estão entre os cotados para retornar ao BBB.
Zoeira

BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo

Nova edição terá ex-participantes, anônimos escolhidos pelo público.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Zoeira

Não voltam: veja séries canceladas em 2025

Entre sucessos e fracassos, serviços de streaming e emissoras não pouparam ninguém.

Noah Schnapp como Will Byers da série Stranger Things, com uma jaqueta colorida e um fundo vermelho dramático com relâmpagos e elementos sombrios do Mundo Invertido.
Zoeira

O que você precisa saber antes do fim de ‘Stranger Things’

Série chega ao episódio final neste dia 31 de dezembro com algumas perguntas sem respostas.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes caminhando em um terminal de aeroporto, com malas e mochilas, em um ambiente interno iluminado.
Zoeira

Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Dupla chamou atenção no aeroporto. Cantor tirou fotos com fãs.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Apresentadora Poliana Abritta posa para foto.
Zoeira

Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)

Especial de Ano Novo traz novo apresentador, atrações musicais e histórias emocionantes.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Patrícia Abravanel com blusa marrom, sorrindo para a câmera enquanto apresenta o quadro Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (28)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
28 de Dezembro de 2025