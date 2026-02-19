Apuração da Série Ouro 2026: confira horário e onde assistir ao vivo
Disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado.
A apuração dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro será realizada nesta quinta-feira, a partir das 17h, no Novotel RJ Porto Atlântico, no bairro Santo Cristo. A escola campeã garante vaga no Grupo Especial em 2027, enquanto as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, que desfila na Intendente Magalhães.
A leitura das notas será transmitida ao vivo pela Band, pela Band TV Rio e pelo canal oficial do Band Folia no YouTube.
A disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado. Entre as favoritas apontadas nos bastidores estão Unidos de Padre Miguel, União de Maricá e Império Serrano, que tiveram desempenho destacado na avenida.
Escolas na disputa
- Unidos do Jacarezinho
- Inocentes de Belford Roxo
- União do Parque Acari
- Unidos de Bangu
- Unidos de Padre Miguel
- União da Ilha do Governador
- Acadêmicos de Vigário Geral
- Botafogo Samba Clube
- Em Cima da Hora
- Arranco do Engenho de Dentro
- Império Serrano
- Estácio de Sá
- União de Maricá
- Porto da Pedra
- Unidos da Ponte
Quesitos julgados
Ao todo, 36 jurados vão avaliar nove quesitos, com quatro avaliadores para cada item:
- Bateria
- Samba-Enredo
- Harmonia
- Evolução
- Enredo
- Alegorias e Adereços
- Fantasias
- Comissão de Frente
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira
A campeã da Série Ouro sobe para o Grupo Especial no Carnaval de 2027, integrando o grupo de elite da folia carioca. Já as duas últimas colocadas no ranking final serão rebaixadas para a Série Prata, que realiza desfiles na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio.