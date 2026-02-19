Apuração da Série Ouro 2026: confira horário e onde assistir ao vivo

A apuração dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro será realizada nesta quinta-feira, a partir das 17h, no Novotel RJ Porto Atlântico, no bairro Santo Cristo. A escola campeã garante vaga no Grupo Especial em 2027, enquanto as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, que desfila na Intendente Magalhães.

A leitura das notas será transmitida ao vivo pela Band, pela Band TV Rio e pelo canal oficial do Band Folia no YouTube.

A disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado. Entre as favoritas apontadas nos bastidores estão Unidos de Padre Miguel, União de Maricá e Império Serrano, que tiveram desempenho destacado na avenida.

Escolas na disputa

Unidos do Jacarezinho

Inocentes de Belford Roxo

União do Parque Acari

Unidos de Bangu

Unidos de Padre Miguel

União da Ilha do Governador

Acadêmicos de Vigário Geral

Botafogo Samba Clube

Em Cima da Hora

Arranco do Engenho de Dentro

Império Serrano

Estácio de Sá

União de Maricá

Porto da Pedra

Unidos da Ponte

Quesitos julgados

Ao todo, 36 jurados vão avaliar nove quesitos, com quatro avaliadores para cada item:

Bateria

Samba-Enredo

Harmonia

Evolução

Enredo

Alegorias e Adereços

Fantasias

Comissão de Frente

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

A campeã da Série Ouro sobe para o Grupo Especial no Carnaval de 2027, integrando o grupo de elite da folia carioca. Já as duas últimas colocadas no ranking final serão rebaixadas para a Série Prata, que realiza desfiles na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio.