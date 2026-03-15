A disputa de "Melhor Ator" no Oscar 2026 está definida: o ator brasileiro Wagner Moura não venceu a categoria e perdeu, neste domingo (15), a estatueta para Michael B. Jordan.

Os atores protagonizaram os filmes "O Agente Secreto" e "Pecadores", que também concorrem a "Melhor Filme" na premiação.

Michael se torna o sexto ator negro a vencer a categoria. Após a vitória, ele citou artistas pretos que triunfaram no Oscar antes e agradeceu aos ancestrais.

"Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais... Obrigado". Michael B. Jordan ator

O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.

Michael B. Jordan, assim como Timothée Chalamet, já era apontado por críticos e por publicações especializadas como um dos favoritos ao prêmio deste ano.

Quem é Michael B. Jordan?

Ator, diretor e produtor, Michael B. Jordan nasceu nos Estados Unidos e tem 38 anos. Alguns dos papéis icônicos dele nos últimos anos foram Adonis Creed, na franquia "Creed", e Erik Killmonger, em "Pantera Negra".

Na carreira, Jordan já foi premiado no Producers Guild Award e recebeu três SAG Awards, acumulando também indicações ao Oscar, Globo de Ouro e Emmy Awards.

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Veja trailer de Pecadores

Qual é a história de Pecadores?

Em "Pecadores", Michael B. Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que retornam à cidade onde nasceram com o objetivo de reconstruir a vida.

Uma força maligna, no entanto, entra no caminho para impedir o objetivo e passa a perseguir não só os dois irmãos, mas também à comunidade da cidade.

Os dois, então, terão de lidar com as lendas e mitos por trás do terror que passa pelo local, em um thriller intenso e cheio de signos.