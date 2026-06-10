A influenciadora Bella Longuinho, que produz conteúdos sobre sua rotina como mulher trans, afirmou que foi agredida por namorado, Will Leite, em festa e terminou o relacionamento. Em vídeo, publicado na madrugada de terça-feira (9), ela disse que já está segura, mas que nunca se sentiu tão humilhada em sua vida.

"Realmente, eu fui agredida pelo meu namorado em uma festa em público. Eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Eu me senti muito mal e eu tentei conversar e tudo mais, ele pediu perdão, mas eu acho que é uma coisa imperdoável", declarou.

Segundo Bella, ela decidiu gravar o vídeo porque não queria ficar calada diante dessa situação.

"Mulheres, não aceitem nenhum tipo de violência e nenhum pedido de desculpa. Isso vai acontecer de novo e acho que ninguém merece passar por isso". Bella Longuinho Influenciadora digital

No entanto, afirmou que não daria muitos detalhes, porque não se sente confortável de falar sobre a ocorrência nas redes sociais.

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Ex-namorado grava vídeo de desculpa

Após a repercussão do caso, Will Leite gravou um vídeo para pedir desculpa e se "explicar diante dos fatos". No início do vídeo, ele pede desculpa para Isabella, para a família dela, assim como para todas as mulheres trans e cis.

Segundo ele, os dois estavam em uma festa muito tumultuada e a situação iniciou após um homem pedir para tirar foto com ela.

"O cara começou a passar a mão na bunda dela, como estava muito tumultuado, eu chamei ela para sair de perto do cara, só que ela não escutou. Em seguida, eu puxei ela, só que eu puxei ela muito ríspido", declarou.

Will disse ter bebido bastante no dia e estar muito arrependido por todo o acontecimento.