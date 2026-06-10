Ex-BBB Jonas Sulzbach conclui construção de mansão em SP após quatro anos; veja fotos

Imóvel foi planejado inicialmente por ele e pela ex-namorada, Mari Gonzalez, antes da separação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Junho de 2026 - 07:54 (Atualizado às 08:01)
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Legenda: Novidade foi compartilhada nessa terça-feira (9).
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

O ex-BBB Jonas Sulzbach compartilhou, nessa terça-feira (9), que a mansão planejada por ele e a ex-namorada, a também ex-BBB Mari Gonzalez, foi finalizada após quatro anos de obras.

"Finalmente a casa ficou pronta. Um sonho que ganhou forma em cada detalhe. Ficou demais, né?", escreveu Sulzbach, no Instagram.

O imóvel de luxo está localizado no bairro planejado de Alphaville, na Grande São Paulo. Ele possui visão 360°, isolamento térmico e acústico, quatro suítes, banheira com vista para mata, closet, academia, estúdio e um quarto de bebê.

Há ainda garagem para quatro carros, sistema de reaproveitamento de água da chuva, cisterna e iluminação natural, como parte do plano do ex-casal de investir em soluções sustentáveis.

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Casa está localizada em Alphaville, região da Grande São Paulo conhecida por abrigar residências luxuosas.
Legenda: Casa está localizada em Alphaville, região da Grande São Paulo conhecida por abrigar residências luxuosas.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Mansão começou a ser pensada pelo ex-casal em 2022.
Legenda: Mansão começou a ser pensada pelo ex-casal em 2022.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Local conta com quatro suítes, banheira com vista para mata e estacionamento para quatro carros.
Legenda: Local conta com quatro suítes, banheira com vista para mata e estacionamento para quatro carros.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras
Legenda: Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Futuro da residência é incerto

Nem o ex-BBB ou a modelo baiana sabem ao certo qual será o destino da casa de alto padrão. Em entrevista ao jornal O Globo em março de 2024meses após o término do relacionamento com Sulzbach, Mari Gonzalez mencionou os planos que o casal tinha para o local.

"A gente falava sobre isso, tinha um planejamento. Construir a casa enquanto a gente estava trabalhando, depois ter filho, eu estava noiva, ia casar. Era um planejamento nosso. E não mudou, eu quero ter filho, sim. Vou ter essa fase da minha vida, mas mais para frente. Imagina, agora não tem nem como, não tem tempo", disse.

Jonas ainda não divulgou o que pretende fazer com a mansão, mas isso não impediu pessoas de demonstrarem interesse em adquiri-la.

"Ficou linda demais. Se forem vender, eu compro", prometeu Rodrigo Lima, amigo do ex-brother, nos comentários da publicação original. 

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