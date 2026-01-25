BBB 26: Jonas abre o jogo sobre fim do relacionamento com Mari Gonzalez
Brother falou sobre relação com influenciadora em papo na casa do BBB.
Em um momento de bate-papo com as sisters Ana Paula e Milena no Big Brother Brasil, o veterano Jonas Sulzbach abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com Mari Gonzalez.
O brother e a influenciadora — que participou do BBB 20 — ficaram juntos por oito anos. Eles noivaram em 2022, mas anunciaram o fim do relacionamento em outubro de 2023.
Jonas comentou que, apesar do término, mantém uma boa relação com Mari. "Como pessoa, eu gosto. Como mulher, não, né? Ela já está namorando, mas é uma pessoa maravilhosa", destacou.
"A gente morava junto, temos cachorros juntos. Eles ficam lá em casa para não separar. Mas quando ela [Mari] quer, vai visitar. Ela até disse que ia levar o menorzinho para ficar com ela agora em janeiro", completou.
Durante a conversa, Jonas ainda levou uma "bronca" de Ana Paula ao comentar que o relacionamento "não deu certo".
"Deu certo, Jonas. Deu certo por oito anos. Eu, hein! O povo tem mania de falar que não deu certo", brincou a sister. "Exato. Me expliquei errado", respondeu Jonas.
Atualmente, Jonas está solteiro e Mari namora o cantor Pipo, da dupla de axé Rafa & Pipo Marques.