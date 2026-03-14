BBB 26: por que Jordana e Marciele brigaram? Veja como a relação estremeceu
Aliadas desde o início do jogo, elas se desentenderam desde a Prova do Líder da quinta (12)
A madrugada deste sábado (14) foi marcada por clima tenso na casa do BBB 26. Durante a festa, uma conversa que começou como tentativa de resolver pendências virou discussão entre Marciele, Jordana, Alberto Cowboy e Jonas.
O confronto expôs de vez o desgaste entre as duas participantes, que até então eram vistas como uma das parcerias mais fortes do jogo.
Na conversa, Marciele deixou claro que estava magoada com a colega. A paraense direcionou a maior parte da frustração a Jordana, afirmando que se sentiu deixada de lado em um momento importante do jogo.
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Jordana tentou responder e também disse que estava incomodada com a situação. Em determinado momento, afirmou que a colega não a deixava falar.
“Ela ficou falando que eu era a dona da razão. Foi demais para a minha paciência. Ela não deixava eu terminar uma frase”, comentou depois, ao explicar por que se levantou da mesa durante a discussão.
A conversa chamou atenção de outros participantes, que se aproximaram para acompanhar o embate. Mesmo percebendo que estavam sendo observadas, as sisters mantiveram o tom firme na troca de acusações.
Como começou a briga
O atrito entre as duas começou dias antes, durante a dinâmica de formação de trios para a Prova do Líder, realizada na quinta-feira (12).
Na divisão dos grupos, Marciele acabou ficando de fora da disputa. A sister esperava contar com o apoio de Jordana na escolha das equipes e interpretou a situação como uma quebra de parceria no jogo.
Desde então, ela passou a comentar o episódio com outros brothers e afirmou que esperava mais apoio da amiga.
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Versões diferentes na casa
Durante a discussão na festa, Jonas também entrou na conversa e afirmou que havia um acordo anterior sobre a divisão dos trios.
“A gente tinha feito a prova nós três. Logo após a prova, nós decidimos, a próxima prova em trio, fazer nós três”, argumentou.
Marciele, no entanto, disse que o problema não era apenas estratégia de jogo, mas a postura de Jordana na situação. Segundo ela, a maior decepção veio justamente da amiga.
“De você, Jonas, e você, Cowboy, eu não espero que vocês me priorizem. No momento que me eliminar, eu vou entender. Agora, a Jordana…”, afirmou.
Clima tenso continuou após a festa
Mesmo após a discussão, o assunto continuou repercutindo na casa. Em conversas separadas com outros participantes, as duas seguiram comentando o episódio.
Jordana classificou o conflito como um desgaste desnecessário e chegou a dizer que a situação parecia “briga de adolescente”. Em outro momento, também reclamou de atitudes de Marciele no dia a dia da casa, como a divisão da comida e tarefas domésticas.
Marciele, por outro lado, afirmou que ficou magoada com a postura da aliada e disse que passou a repensar as próprias alianças no jogo. Em conversa reservada com um brother, contou que se sentiu sozinha após o episódio.
Relação ainda é incerta no jogo
Apesar da tensão, as duas chegaram a dividir momentos mais tranquilos na sexta-feira (13). Jordana preparou uma refeição para os participantes, e Marciele também estava presente no almoço.
Mesmo assim, o clima entre elas segue instável. Na casa, outros participantes já começaram a comentar que a parceria pode não resistir ao desgaste das últimas discussões.