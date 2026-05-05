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Met Gala 2026 reúne famosos como Beyoncé, Bad Bunny e Nicole Kidman; veja looks

Tema deste ano celebra a moda como uma extensão artística genuína.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:26)
Zoeira
Mulheres na moda com estilo elegante e acessórios sofisticados, incluindo um vestido vermelho brilhante, um vestido preto e um look com óculos escuros e casaco de pelúcia.
Legenda: Evento contou com a participação da presidente Anna Wintour e da patrocinadora Lauren Sanchez Bezos.
Foto: ANGELA WEISS / AFP.

O Met Gala 2026, um dos eventos de moda mais populares do mundo, abalou as estruturas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (4).

Diversas celebridades do cinema, da música e do mundo da moda compareceram em looks extravagantes e performáticos, no intuito de refletir o tema norteador desta edição: "Fashion is Art" ("Moda é Arte", em português).

Assim como em todos os anos, o tema do Met Gala está ligado à nova exposição que o instituto inaugura na semana da cerimônia. A deste ano se chama "A Arte do Vestuário".

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Dentre os que compareceram ao Met Gala, se destacam o cantor Bad Bunny, as cantoras Madonna, Beyoncé, a atriz Nicole Kidman e Anna Wintour, que é presidente do evento e editora-chefe da Vogue USA.

Veja looks dos famosos no Met Gala 2026

Beyoncé

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Bad Bunny

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Madonna

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Cardi B

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Rihanna

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Nicole Kidman

Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Anna Wintour

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Sam Smith

Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Ayo Edebiri

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Kim Kardashian

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Sabrina Carpenter

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Katy Perry

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Janelle Monáe

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Cher

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

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