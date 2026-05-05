Met Gala 2026 reúne famosos como Beyoncé, Bad Bunny e Nicole Kidman; veja looks
Tema deste ano celebra a moda como uma extensão artística genuína.
O Met Gala 2026, um dos eventos de moda mais populares do mundo, abalou as estruturas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (4).
Diversas celebridades do cinema, da música e do mundo da moda compareceram em looks extravagantes e performáticos, no intuito de refletir o tema norteador desta edição: "Fashion is Art" ("Moda é Arte", em português).
Assim como em todos os anos, o tema do Met Gala está ligado à nova exposição que o instituto inaugura na semana da cerimônia. A deste ano se chama "A Arte do Vestuário".
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Todo o valor arrecadado com a celebração será doado para o Costume Institute, espaço dedicado a pesquisas e manutenção do acervo de moda do Metropolitan Museum of Art.
Dentre os que compareceram ao Met Gala, se destacam o cantor Bad Bunny, as cantoras Madonna, Beyoncé, a atriz Nicole Kidman e Anna Wintour, que é presidente do evento e editora-chefe da Vogue USA.
Veja looks dos famosos no Met Gala 2026
Beyoncé
Bad Bunny
Madonna
Cardi B
Rihanna
Nicole Kidman
Anna Wintour
Sam Smith
Ayo Edebiri
Kim Kardashian
Sabrina Carpenter
Katy Perry
Janelle Monáe
Cher