Met Gala 2026 reúne famosos como Beyoncé, Bad Bunny e Nicole Kidman; veja looks

O Met Gala 2026, um dos eventos de moda mais populares do mundo, abalou as estruturas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (4).

Diversas celebridades do cinema, da música e do mundo da moda compareceram em looks extravagantes e performáticos, no intuito de refletir o tema norteador desta edição: "Fashion is Art" ("Moda é Arte", em português).

Assim como em todos os anos, o tema do Met Gala está ligado à nova exposição que o instituto inaugura na semana da cerimônia. A deste ano se chama "A Arte do Vestuário".

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Todo o valor arrecadado com a celebração será doado para o Costume Institute, espaço dedicado a pesquisas e manutenção do acervo de moda do Metropolitan Museum of Art.

Dentre os que compareceram ao Met Gala, se destacam o cantor Bad Bunny, as cantoras Madonna, Beyoncé, a atriz Nicole Kidman e Anna Wintour, que é presidente do evento e editora-chefe da Vogue USA.

Veja looks dos famosos no Met Gala 2026

Beyoncé

Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Bad Bunny

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Madonna

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Cardi B

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Rihanna

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Nicole Kidman

Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Anna Wintour

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Sam Smith

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Ayo Edebiri

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Kim Kardashian

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Sabrina Carpenter

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Katy Perry

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Janelle Monáe

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Cher