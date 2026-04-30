Chay Suede retorna às novelas em "Quem Ama Cuida" em par com Letícia Colin

Chay Suede estreia em breve como o mocinho Pedro em "Quem Ama Cuida", par romântico de Letícia Colin, que chega como a nova protagonista das 21h na TV Globo. Um dos principais nomes do horário nobre da emissora, o ator já confessou outras vezes o amor pelas telenovelas e afirma, sem pensar duas vezes, que continua um aficionado pelo gênero.

"Eu assisto e reassisto sempre às novelas antigas", explicou, em entrevista coletiva, quando questionado sobre o retorno para a TV tão pouco tempo após ter saído como o protagonista de "Mania de Você", Mavi, exibida ainda em 2025.

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Segundo Chay, os trabalhos recentes e seguidos demonstram isso. Nome certo das produções globais, muitos até já se questionaram sobre os caminhos que o ator tem tomado nas escolhas da carreira. Ele, entretanto, não demonstra dúvida alguma sobre o que pensa.

"A novela é uma fonte de inspiração estética e narrativa, então sou realmente muito fã desse gênero. Fazer novela do lado de dentro tem sido um privilégio nos últimos anos", garantiu ele.

Colegas de elenco e autores

Para aceitar o convite e integrar "Quem Ama Cuida", ele diz ter ponderado uma série de fatores. A força da história e o elenco, por exemplo, foram alguns dos considerados nesse processo, incluindo até o "encontro com as pessoas".

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"Pensei muito na possibilidade de trabalhar de novo com a Lelê", disse, ao se referir a Letícia Colin de forma carinhosa. "Pensei em ter uma convivência com ela, como a gente teve em Novo Mundo, mas muito mais em Segundo Sol, por exemplo", revelou.

"Quem Ama Cuida" conta a história de Adriana (Leticia Colin) e Pedro (Chay Suede), que nasce da forma mais improvável. Após uma enchente em São Paulo, os dois se encontram em um abrigo improvisado, onde se conectam na tragédia. Eles voltam a se aproximar quando ela passa a trabalhar na casa de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), fato que vai mudar o rumo da protagonista.

"Eu queria muito fazer pela primeira vez uma novela com o Walcyr Carrasco e com a Claudia Souto. Queria muito também fazer uma novela com a Amora Mautner. Esse encontro com pessoas do elenco, assim dizendo, foi meu fator principal para entrar nesse time", reforçou o artista.

A nova novela das 21h estreia no próximo dia 18 de maio, com nomes como Tony Ramos e Antônio Fagundes no elenco.