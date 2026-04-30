Chay Suede retorna às novelas em "Quem Ama Cuida" em par com Letícia Colin
Ator viverá Pedro na nova produção das 21h da TV Globo.
Chay Suede estreia em breve como o mocinho Pedro em "Quem Ama Cuida", par romântico de Letícia Colin, que chega como a nova protagonista das 21h na TV Globo. Um dos principais nomes do horário nobre da emissora, o ator já confessou outras vezes o amor pelas telenovelas e afirma, sem pensar duas vezes, que continua um aficionado pelo gênero.
"Eu assisto e reassisto sempre às novelas antigas", explicou, em entrevista coletiva, quando questionado sobre o retorno para a TV tão pouco tempo após ter saído como o protagonista de "Mania de Você", Mavi, exibida ainda em 2025.
Veja o trailer:
Segundo Chay, os trabalhos recentes e seguidos demonstram isso. Nome certo das produções globais, muitos até já se questionaram sobre os caminhos que o ator tem tomado nas escolhas da carreira. Ele, entretanto, não demonstra dúvida alguma sobre o que pensa.
"A novela é uma fonte de inspiração estética e narrativa, então sou realmente muito fã desse gênero. Fazer novela do lado de dentro tem sido um privilégio nos últimos anos", garantiu ele.
Colegas de elenco e autores
Para aceitar o convite e integrar "Quem Ama Cuida", ele diz ter ponderado uma série de fatores. A força da história e o elenco, por exemplo, foram alguns dos considerados nesse processo, incluindo até o "encontro com as pessoas".
Veja também
"Pensei muito na possibilidade de trabalhar de novo com a Lelê", disse, ao se referir a Letícia Colin de forma carinhosa. "Pensei em ter uma convivência com ela, como a gente teve em Novo Mundo, mas muito mais em Segundo Sol, por exemplo", revelou.
"Quem Ama Cuida" conta a história de Adriana (Leticia Colin) e Pedro (Chay Suede), que nasce da forma mais improvável. Após uma enchente em São Paulo, os dois se encontram em um abrigo improvisado, onde se conectam na tragédia. Eles voltam a se aproximar quando ela passa a trabalhar na casa de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), fato que vai mudar o rumo da protagonista.
"Eu queria muito fazer pela primeira vez uma novela com o Walcyr Carrasco e com a Claudia Souto. Queria muito também fazer uma novela com a Amora Mautner. Esse encontro com pessoas do elenco, assim dizendo, foi meu fator principal para entrar nesse time", reforçou o artista.
A nova novela das 21h estreia no próximo dia 18 de maio, com nomes como Tony Ramos e Antônio Fagundes no elenco.