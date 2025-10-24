Diário do Nordeste
Mylena Gadelha Jornalista, crítica e entusiasta de tudo que envolve entretenimento. Por aqui, textos sobre séries, televisão e cinema
Taís Araújo como a delegada Bárbara Lopes na série Reencarne.

Opinião

Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 24 de Outubro de 2025
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela

Opinião

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 16 de Outubro de 2025
Cenas do filme Caramelo, da Netflix

Opinião

'Caramelo' mira em emoção e humor para criar clássico brasileiro com cães; veja entrevista e resenha

Longa lançado na última quarta-feira (8) pela Netflix também aposta em mensagem a favor de adoção de animais

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 09 de Outubro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.

Opinião

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 29 de Setembro de 2025
Fátima Macedo e Lucas Galvino em cenas de Pssica

Opinião

Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local

Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 13 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha

Opinião

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 03 de Setembro de 2025
Cenas de Turma da Mônica na HBO Max e Discovery Kids

Opinião

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 22 de Agosto de 2025
Cenas da série Dias Perfeitos, da Globoplay

Opinião

'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão'

Série, adaptada do livro de Raphael Montes, chegou à Globoplay nesta quinta-feira (14)

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 14 de Agosto de 2025
Cenas da segunda temporada de Wandinha, com Jenna Ortega

Opinião

'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 06 de Agosto de 2025
Raquel rasga vestido de Maria de Fátima em cena de Vale Tudo

Opinião

Crítica: 'Vale Tudo' se segura em trama original e semana especial vira sucesso nas redes

Vestido rasgado, frases icônicas e trama fiel á de 88 levam remake a uma das melhores semanas desde o início da exibição

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 10 de Julho de 2025
David Corenswet nos trajes do Superman, em novo filme da DC Studios

Opinião

'Superman' de James Gunn é divertido e diferente de tudo já feito pela DC; confira crítica

Longa estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10) e já na exibição para imprensa é possível perceber os novos rumos do estúdio concorrente da Marvel

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 09 de Julho de 2025
Cena do filme Superman, que será lançado no Brasil no dia 10 de julho

Opinião

David Corenswet, o novo Superman, cita Smallville e aposta em nova versão do herói; veja entrevista

Ator estreia como Clark Kent em "Superman", que estreia no Brasil na próxima quinta-feira (10)

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 05 de Julho de 2025
Gi-hun nos últimos episódios de Round 6, que estreia terceira temporada

Opinião

3ª temporada de Round 6 tem choque e indignação como ingredientes para encerrar sucesso da Netflix

Novos episódios encerram história que chocou público e se tornou uma das mais assistidas da plataforma

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 27 de Junho de 2025
Cena da novela Guerreiros do Sol, do Globoplay

Opinião

Guerreiros do Sol é novela cheia de beleza, atores inspirados e qualidade técnica; veja resenha

Obra terá 45 capítulos, dez deles já liberados para o público no Globoplay

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 21 de Junho de 2025
Cenas de

Opinião

Dia dos Namorados: veja 5 filmes que moldaram (de forma meio torta) nossa percepção do romantismo

Quem nunca se pegou idealizando o amor por conta de uma obra cinematográfica? O Dia dos Namorados pode ser a ocasião perfeita para lembrar disso

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 12 de Junho de 2025
Thomás Aquino caracterizado como o personagem Sem Alma em DNA do Crime

Opinião

'DNA do Crime' estreia 2ª temporada e Thomás Aquino enaltece novos episódios: 'Versão aprimorada'

Produção da Netflix, que também tem Maeve Jinkings no elenco, estreia na Netflix na quarta-feira (4)

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 03 de Junho de 2025
Renata Saldanha em entrevista ao Que Nem Tu, do Diário do Nordeste

Opinião

Renata Saldanha não tem medo da exposição ou dos haters pós-BBB 25: 'Não dá pra se apegar a tudo'

Em entrevista, campeã do BBB 25 fez questão de deixar negatividade de lado e garante que se apega mesmo é ao carinho dos fãs

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 09 de Maio de 2025
Imagem de Renata, finalista do BBB 25

Opinião

Renata é a campeã de fato do BBB 25: trajetória da cearense e entrega ao jogo são indiscutíveis

Bailarina conseguiu grupo de fãs empolgados, que cresceram em número ao passar das semanas no reality

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 23 de Abril de 2025
Visita à Globo com jornalistas do Brasil

Opinião

Visita aos Estúdios Globo reforça grandiosidade construída pela emissora em 60 anos de história

Prestes a chegar às seis décadas de existência, Globo prepara programação especial de celebração e expõe força do que já construiu

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 10 de Abril de 2025
Vale Tudo na TV Globo

Opinião

'Vale Tudo' é aposta final dos remakes na Globo, e Manuela Dias pontua expectativa: 'é muita coisa para adaptar'

Novela chega como grande aposta do ano na próxima segunda-feira (31), quando faz estreia na faixa das 21h na emissora

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 29 de Março de 2025
1 2 3