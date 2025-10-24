Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.
Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.
Longa lançado na última quarta-feira (8) pela Netflix também aposta em mensagem a favor de adoção de animais
Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme
Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países
Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano
Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir
Série, adaptada do livro de Raphael Montes, chegou à Globoplay nesta quinta-feira (14)
Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)
Vestido rasgado, frases icônicas e trama fiel á de 88 levam remake a uma das melhores semanas desde o início da exibição
Longa estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10) e já na exibição para imprensa é possível perceber os novos rumos do estúdio concorrente da Marvel
Ator estreia como Clark Kent em "Superman", que estreia no Brasil na próxima quinta-feira (10)
Novos episódios encerram história que chocou público e se tornou uma das mais assistidas da plataforma
Obra terá 45 capítulos, dez deles já liberados para o público no Globoplay
Quem nunca se pegou idealizando o amor por conta de uma obra cinematográfica? O Dia dos Namorados pode ser a ocasião perfeita para lembrar disso
Produção da Netflix, que também tem Maeve Jinkings no elenco, estreia na Netflix na quarta-feira (4)
Em entrevista, campeã do BBB 25 fez questão de deixar negatividade de lado e garante que se apega mesmo é ao carinho dos fãs
Bailarina conseguiu grupo de fãs empolgados, que cresceram em número ao passar das semanas no reality
Prestes a chegar às seis décadas de existência, Globo prepara programação especial de celebração e expõe força do que já construiu
Novela chega como grande aposta do ano na próxima segunda-feira (31), quando faz estreia na faixa das 21h na emissora