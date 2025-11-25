Diário do Nordeste
Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes

Espaço estará no stand do Crunchyroll, streaming mundial de animes.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Mylena Gadelha
Legenda: Estúdio de dublagem deve reunir fãs dos animes e dos dubladores brasileiros.
Foto: Marcos Ferro/Crunchyroll.

paixão do público brasileiro pelos animes japoneses é antiga e até as barreiras linguísticas ficam de lado em meio a esse sentimento. Duvida? Os fãs consomem as produções não só no idioma original como também alçaram as dublagens a ícones no Brasil, o que levou a Crunchyroll, streaming de animes, a trazer um estúdio de dublagem para a CCXP.

Considerado um dos maiores eventos brasileiros de entretenimento, a CCXP deve reunir este ano, assim como nos anteriores, estúdios cinematográficos, streamings, artistas, quadrinistas, cantores, etc. A programação acontece entre os dias 4 e 7 de dezembro, em São Paulo.

Para a Crunchyroll, que retorna com painéis e o novo espaço, a intenção é reforçar o impacto cultural do anime entre crianças, jovens e adultos brasileiros no evento, utilizando a dublagem como um conectivo.

"Quando a gente fala de Brasil, estamos falando de um dos públicos mais apaixonados e maduros no mundo", adiantou Roberta Fraissat, diretora de Marketing para a América Latina da Crunchyroll, sobre o planejamento para o evento.

Toda essa paixão do público, ela explicou em entrevista ao Diário do Nordeste, se deve à fidelização dos conteúdos por parte dos brasileiros, à forma de consumir entretenimento, às raízes com a cultura japonesa e, além disso, pela conexão afetiva com personagens.

Essa conexão, inclusive, passa pela dublagem. "Para nós, a relação dos dubladores com os fãs brasileiros vai muito além. A gente vê que é fila para foto, é carinho, é uma emoção intensa quando o fã reconhece a voz do personagem favorito. A dublagem para o anime não é só um serviço, ela é realmente uma conexão emocional com a história", opina.

Fãs utilizando estúdio de dublagem na CCXP do México.
Legenda: Na CCXP do México, fãs se reuniram para utilizar estúdio de dublagem.
Foto: Axel Rosas/Crunchyroll.

Assim, a ideia de trazer um estúdio de dublagem para os fãs do Brasil saiu do papel, da mesma forma que já havia sido feito pelo streaming no México. O espaço ficou até maior, pensando na adesão que deve proporcionar.

Assim, entre os dias 4 e 7 de dezembro, os fãs terão três cabines de dublagem, a presença de um dos maiores estúdios do serviço em solo brasileiro e a presença de dubladores famosos. “A ideia é que a gente permita que o fã saia de lá com uma boa história para contar”, diz Roberta.

Celebração dos animes

O estúdio, inclusive, não é a única novidade. A Crunchyroll também terá painéis específicos para segmentos diferentes dos animes, com exibições focadas em romances e ação, por exemplo, trazendo fenômenos como Gachiakuta e Jujutsu Kaisen.

O momento, aponta Roberta Fraissat, será de diversão, já que ela mesma define o espectador do anime como um "celebrador", alguém que está sempre curtindo as produções e conversando sobre elas. 

"Nessa celebração, ele está sempre querendo trazer alguém para explicar e para curtir junto. Eu acho que o fã do anime ele não só engaja, mas ele busca pessoas para estar junto, para divulgar tudo isso", finalizou, sem contar spoilers sobre o que haverá entre as surpresas.

