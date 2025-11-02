'Os Donos do Jogo' bomba nas redes e consolida nova safra brasileira na Netflix

Aposta em novelas, séries brasileiras, filmes nacionais. Todas as produções da Netflix a nível local nos últimos tempos têm dado muito certo, repercutido nas redes sociais e chegado ao top de mais vistos da plataforma. Com "Os Donos do Jogo" não foi diferente.

Criada por Heitor Dhalia, a produção estreou na última quarta-feira (29) com uma premissa ficcional, mas dentro de um universo já tão conhecido dos brasileiros: o do jogo do bicho.

Embalado por produções recentes, mas que tratavam da temática de forma mais realista, por meio de documentário, a série transforma o assunto em uma narrativa cheia de detalhes para acompanhar, personagens complexos e, claro, cheio de referências com a "vida real".

"Eu acho que existe muito todo o folclore em torno desse universo, toda a mística em torno dele. Todos os esquemas de poder instigam muito o povo", opinou Juliana Paes, que interpreta Leila Fernandez na história.

A personagem dela, inclusive, pode ter saído de inspirações conhecidas, sem dúvidas. Uma mulher sedenta por poder, cheia de segredos, contida, mas articulada. É ficção, claro, mas consegue despertar a curiosidade do público justamente por isso.

Para a atriz, o público "entende quem são essas figuras" ao perceber que o foco da série são as relações de poder e sucessão que cercam tão intrinsecamente o jogo do bicho no Brasil.

Veja também Mylena Gadelha 'Caramelo' mira em emoção e humor para criar clássico brasileiro com cães; veja entrevista e resenha Mylena Gadelha Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

"O nosso foco são as relações de família, os afetos, as relações de poder e de hierarquia como se fosse numa empresa", continua. "Como é que são as partilhas, as disputas de poder dentro dessas relações de afeto? Esse drama serviu muito para gente, como artistas, daí todos os julgamentos vão ser jogados para o público".

A tal identificação parece mesmo ter acontecido. Não à toa, a série é a mais vista do streaming desde o lançamento e tem resultado no burburinho fora das telas.

"Os donos do jogo fala sobre isso, sobre essa disputa, sobre os novos interesses, sobre a possibilidade de legalização do jogo. E aí, quem vai ser o dono dessa brincadeira? Isso que é legal de ver assistindo", completa Juliana.

Legenda: Juliana interpreta Leila e Chico Diaz vive Galego. Foto: divulgação/Netflix.

Atuações no ponto e trama ágil

É nessa disputa familiar que a série prende. André Lamoglia, Mel Maia, Juliana Paes, Giullia Buscacio, Xamã e Chico Diaz aparecem muito bem nos respectivos personagens e poderiam ter saído das páginas de noticiários, por exemplo.

Destaque para algumas parcerias: André e Mel, por exemplo, encontraram a química certa para uma relação repleta de "perde e ganha"; já a troca entre Mel Maia e Giulia se firma justamente na semelhança com histórias reais entre irmãs conhecidas do jogo do bicho.

"Os Donos do Jogo" é um mais um acerto, tanto em repercussão como em qualidade. Daquelas séries para assistir com atenção e esperar, talvez, pelo que pode vir por aí.