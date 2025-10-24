Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

"Reencarne", nova série do Globoplay, estreou na última quinta-feira (23), embalada pela temática do terror típica do mês de outubro. Possessões, mistérios inexplicáveis e até estreia de atores no gênero permeiam a trama, que ainda busca trazer um DNA bastante brasileiro à produção.

Taís Araújo, recém-saída de "Vale Tudo", por exemplo, enxergou em todos esses fatores a possibilidade de mergulhar em um universo novo. "Eu aceitei justamente por isso", contou ela em coletiva de imprensa ao confessar não ser uma espectadora de obras de terror ou horror.

Nem por isso a própria experiência a fez declinar do convite, muito pelo contrário. Na série, Taís surge como um rosto conhecido e consolidado, mas totalmente diferente dos trabalhos anteriores. A atriz, assim como em outras ocasiões, faz jus ao legado e entrega, mais uma vez, um bom trabalho.

Veja também Mylena Gadelha 'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão' Mylena Gadelha Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

"Pensei: 'Cara, o que falta fazer mais? É isso, vou passear por outros gêneros'. E quando eu peguei o roteiro vi muita originalidade ali, achei muito genial, é um terror quente, suado, brasileiro", compartilhou.

A história perpassa a narrativa de Túlio (Welket Bungué), ex-policial condenado a 20 anos de prisão pela morte do melhor amigo, Caio (Pedro Caetano). Tudo muda com o aparecimento de Sandra (Julia Dalavia), que diz ser a reencarnação do rapaz. Já Taís Araújo interpreta a delegada Bárbara Lopes, que investiga assassinatos marcados por ferimentos misteriosos.

Legenda: Túlio (Welket Bungué) e Sandra (Julia Dalavia) estão na história central de 'Reencarne'. Foto: divulgação/Globoplay.

Música forte e atores empolgados

Talvez um dos destaques mais interessantes esteja na essência um tanto única que a série faz questão de mostrar. Como bem disse Taís, esse terror "suado e brasileiro" se engrandece por meio do objetivo de ser reconhecível, além de usar da música brasileira sertaneja como trunfo na composição da história.

Junto a isso surgem os atores dispostos a encarar a experiência. "Me deram uma personagem que consegui segurar uma arma após tantos anos de carreira. Nunca tinha feito isso e eu vi que podia fazer uma coisa diferente, fiquei muito seduzida por isso, pela oportunidade, por me enxergarem assim", contou a atriz.

Julia Dalavia também se empolgou com esse caminho. "Eu adoro pisar nesses terrenos desconhecidos e ficar com medo do desafio. Acho que reencarne é uma história muito complexa, faz com que quem está assistindo fique muito absorvido", disse na mesma coletiva.

O medo, assim como em Taís, esteve ali, mas acabou como combustível para mergulhar no universo proposto. "Confesso que tenho medo de terror sobrenatural", também expôs. "Além disso, eu fiquei com um certo medo de entrar nesse terreno sobrenatural e espiritual, mas acabou sendo algo muito divertido, muitas vezes até engraçado para gravar as cenas", completou.

Nove episódios compõem a primeira temporada de "Reencarne", disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming Globo. Para quem curte terror, mas deseja enveredar por produções diferentes do gênero, essa talvez seja uma boa opção para encerrar este mês.