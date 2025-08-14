'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão'

Os quatro primeiros episódios de 'Dias Perfeitos' chegaram à Globoplay nesta quinta-feira (14) — mais dois serão lançados no fim de agosto — com a missão de ser mais uma obra televisiva a adaptar uma história de Raphael Montes. Aos fãs, no entanto, ela chega com um aviso, o de que a escolha foi também por uma "extensão" do que já foi contado no livro original.

"É um livro que eu já gostava, estava muito feliz de poder adaptar, mas é isso, tínhamos que expandir o universo e a Clarice. Hoje em dia precisávamos de uma protagonista que encarasse mais aquelas situações do livro", contou, durante coletiva de imprensa, autora responsável pela série Claudia Jouvin.

No thriller psicológico, o ponto de vista de Téo, interpretado por Jaffar Bambirra, é o principal. Por meio do personagem conhecemos a roteirista Clarice (Julia Dalavia), que acaba sequestrada por ele após negar diversas vezes um enlace amoroso entre os dois.

Mudança no final

Uma das principais mudanças, inclusive, veio no momento de adaptar o final dessa história. A autora entendeu que agora, diante do contexto e da necessidade, ele precisava ser alterado.

Amiga de Raphael, Claudia até compartilhou um momento engraçado dos bastidores, quando serviu uma série de drinks para o escritor com o intuito de suavizar a decisão de alterar sem peso na consciência o livro. O momento, entretanto, foi bem mais leve do que o imaginado.

"Conversei com ele quando falávamos sobre o final. Quando contei, ele gostou, aprovou, e eu fiz. Sempre que eu fazia um texto, ele me dizia o que achava, ele foi muito generoso", explicou ela, contando que a nova obra "é uma extensão" do trabalho de Raphael.

Ele, claro, brincou sobre a situação. "Ela acha que foram os drinks, mas realmente gostei da ideia", disse ele durante a mesma coletiva de lançamento.

Aos fãs, o recado dos dois é de que "tem coisa que tem no livro, mas não está na série e vice-versa", uma adaptação, claro, mas também com transformações necessárias. "São duas experiências distintas e muito ricas, acho muito importante falarmos isso", garante Claudia.

Boa adaptação

O saldo é positivo. Tanto Julia como Jaffar bancam os dois personagens, suportam todo o peso que a história carrega e conseguem, sem muitos percalços, construir as personalidades condizentes com o roteiro adaptado.

A angústia tão presente no livro de Raphael Montes continua ali, em cada cena, já no primeiro episódio, demonstrando que a história permanece brutal e até mesmo sufocante.

Não é possível, ainda, trazer uma opinião concreta sobre o saldo final, já que dois episódios ainda sobram para os lançamentos dos dias 21 e 28 de agosto, respectivamente. Se continuar no mesmo tom, porém, há a possibilidade deque seja uma das melhores da plataforma.