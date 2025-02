Camila Pitanga é alma de 'Beleza Fatal' e não esconde admiração por novela: 'tem exagero, risco e ousadia'

A primeira cena de Lola em 'Beleza Fatal', novela lançada há algumas semanas pelo streaming Max, mostra bem pouco da personagem que é a verdadeira alma da trama. É quase uma maneira de esconder propositalmente, de revelar a pequenos passos, do que essa personagem é capaz. Com o passar dos capítulos, entretanto, não resta dúvida sobre pelo menos duas coisas: é o tom dela que vai percorrer essa história para o bem e o mal, enquanto Camila Pitanga, responsável por tal personagem, vai esbanjar talento e competência a cada novo desenrolar da trama.

Com humildade, Camila faz questão de reforçar que é o trabalho do autor, Raphael Montes, o grande "culpado" pela repercussão positiva do folhetim nas redes sociais. "É um pouco dessa engenharia que eu acho que o Rafael apresenta para a novela, sabe. Ele une o que tem de bom do folhetim, dos enredos, essa trama de vingança, do romance, da fofoca. Tem algo que a gente já reconhece, mas num tipo de pegada, de levada e de exagero, também de risco, de ousadia, algo muito da pena "sem-vergonha" de Rafael", explicou ela, se divertindo, em entrevista à coluna dias após o lançamento de 'Beleza Fatal'.

Veja o trailer de Beleza Fatal:

Para integrar essa produção que, nas palavras dela, é "despudorada", Camila se entrega. Como Lola, ela brilha a cada nova cena, seja pelos trejeitos exagerados, as falas cínicas ou pelas expressões que transitam entre o 'malvado' e o 'engraçado'. Tudo na personagem "grita" em cena. A atriz, nesse caminho, ganha espaço para crescer junto do roteiro, que não hesita em se colocar exatamente ali, nas mãos dela.

"A Lola é essa mulher pilantra, terrível, mas sedutora, cheia de vontade de viver, e que vai enfrentar também um verdadeiro calvário", adiantou ela já sobre a trama a partir do décimo episódio. Para quem já assistiu, tenho certeza, não sobra nenhum espaço para imaginar outra, a não ser a própria Camila, nessa história.

Legenda: Camila Queiroz vive Sofia, que tenta, a todo custo, se vingar de Lola (Camila Pitanga) Foto: divulgação/Max

E ela mesma se diverte imaginando os cenários possíveis para onde o público, tão cúmplice nesse enredo, será levado. Segundo a atriz, é nessa etapa onde a novela busca seguir o caminho da vingança de Sofia (Camila Queiroz) que os espectadores devem, ainda mais, se debruçar nas características da antagonista, escolhendo ou não a compreender. "Não sei, eu torço pela Lola, tá?", disse ela em meio a muitas risadas.

E o futuro das novelas?

Impossível não se questionar, em meio aos comentários mais elogiosos sobre 'Beleza Fatal', qual caminho as telenovelas brasileiras devem seguir para reencontrar o carinho de um público tão fiel que se formou com o passar dos anos.

Nem todas as da TV aberta nos últimos tempos foram alvo de críticas severas, é importante dizer. Entretanto, muitas sofreram penosamente com o afastamento dos espectadores e até mesmo com apontamentos sobre roteiros intragáveis. Por que com a novela da Max tem sido tão diferente?

Legenda: Camila Pitanga e Caio Blat, como Lola e Benjamin Argento, vivem personagens antagonistas em 'Beleza Fatal' Foto: divulgação/Max

"Eu coloco a conta desse sucesso para a pena do Raphael mesmo", adianta a atriz. "Tem alguma coisa que é uma permissão que o Rafael se deu de escrever dessa maneira. Tem a ver com o que ele escreve nos livros dele, quem é leitor sabe. Não é o streaming que encomendou isso a ele, era a "pena" dele. E a gente já viu isso na TV aberta também, claro", pontuou Camila Pitanga.

Quanto ao já famoso tema que traça uma rixa entre televisão e streaming, ela nem se deixa levar. "É uma oxigenação para todo mundo. Para o mercado e principalmente para a audiência brasileira. E agora estamos vendo a novela indo lá para fora, como é quando a gente está fazendo alguma coisa que é da nossa expertise brasileira indo para outros continentes. Isso é muito interessante. No geral, eu acho que o mercado está aberto e quente, e isso é bom", finalizou.

Se o futuro reserva produções tão corajosas como 'Beleza Fatal', a nós, fãs do gênero, é impossível prever. Enquanto isso, sobra, com muito gosto, acompanhar as risadas mais escandalosas de Lola na trama, sofrer com a raiva pela postura indecente dela e até mesmo escolher entre outros personagens, como Sofia (Camila Queiroz) ou Elvira (Giovanna Antonelli), para torcer.

As telenovelas ganham muito, tanto pelo enredo como pela oportunidade de presenciar Camila Pitanga fazer história. Que venham os próximos capítulos, claro, que parecem cada vez mais promissores.