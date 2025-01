Concorrente de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar, 'Emilia Pérez' é raso em tudo que se propõe; veja resenha

Antes mesmo do anúncio dos indicados ao Oscar 2025, 'Emilia Pérez', do diretor Jacques Audiard, já despontava como um dos destaques da temporada. Definido como subversivo e até mesmo bastante original, o longa foi abraçado pela crítica internacional, o que, no entanto, não parece ter ocorrido de forma semelhante com a audiência, principalmente a mexicana. Algumas semanas restam na corrida até a grande premiação da Academia e tudo pode mudar, mas o que justifica o número expressivo de indicações do filme? Das 13 recebidas, todas foram de fato merecidas?

Legenda: Karla Sofía é bastante magnética como Emilia, mas roteiro não ajuda personagem Foto: divulgação

Raso em praticamente tudo ao que se propõe, 'Emilia Pérez' falha na primeira premissa: a de ser um musical. Além disso, aborda a transição de gênero como algo completamente maniqueísta e, nesse mesmo caminho, também minimiza o problema sério dos desaparecimentos em solo mexicano, assim como a violência massiva no país por conta do domínio dos cartéis do tráfico.

Veja também Mylena Gadelha Além de 'Ainda Estou Aqui', saiba mais sobre concorrentes da categoria de Melhor Filme no Oscar 2025 Verso Semana do Cinema de 2025 começa em fevereiro e terá filmes indicados ao Oscar a R$ 10; saiba mais

A história percorre, de início, o drama de Rita, uma advogada frustrada na profissão que é procurada, logo no primeiro ato, por Manitas, um dos maiores traficantes do México, para uma missão capaz de deixá-la rica. Manitas deseja abandonar o crime para se submeter a uma redesignação sexual e mudança de identidade, em um plano complexo e cheio de riscos.

Talvez, inclusive, esse seja o maior ato de coragem da produção. Não há tanta demora para apontar o principal discurso narrativo da obra. 'Emilia Pérez' leva a trama para o centro dessa trajetória sem muitas delongas, levando o espectador a crer na possibilidade de acompanhar a evolução dessa personagem, bem como a todas as outras tramas que a cercam. O que acontece, entretanto, é algo bem distante disso.

Músicas fracas e atuações sem tanto brilho

As músicas, mais uma vez repito, são fraquíssimas para sustentar o gênero em que 'Emilia Pérez' busca se encaixar. Vazias de sentido, elas não encaixam ritmo e letra, parecem sempre desafinadas, não acrescentam à história. Como um musical não-diegético, daqueles em que as músicas sobrepõem até mesmo a trama, talvez se esperasse um tom diferente, o que não é alcançado em nenhum nível.

Até mesmo 'El Mal', indicada à categoria de 'Melhor Canção Original' no Oscar, parece apenas uma crítica mal feita. É justamente assim que o longa se apresenta, como algo perdido nesse caminho torto de se levar tão a sério. Uma pena.

Legenda: Junto de Karla Sofía, Zoe também é destaque, ainda que não apareça tão bem quando o filme lhe entrega a função de cantar Foto: divulgação

Quanto às atuações, aplausos claros a Zoë Saldaña e Karla Sofía Gascón cabe ressaltar. A conexão entre as duas atrizes é capaz de salvar um tanto da relação entre Rita e Emilia. É nelas onde pouco que o filme é capaz de entregar se sustenta. Os diálogos travados por ambas expõem mais do que o próprio filme busca dizer e são, entre tantos erros, uns dos pontos altos, ainda que elas não surjam tão bem quando o musical as exige.

Selena é sem comentários. Ainda que salve um pouco da música quando as canta, surge completamente fora de tom como Jessi, ex-mulher de Manitas. O sotaque da atriz é tão errático que cai na esfera do humor, daqueles em que a vergonha alheia se sobressai. Se cabe algum elogio à cantora pop, ela brilha um pouco no último ato, ainda que de forma um tanto previsível.

Legenda: Selena tenta, mas o sotaque que é capaz de fornecer chega a ser constrangedor Foto: divulgação/Paris Filmes

Vários nadas em um só

No fim das contas, a história se segura desesperadamente em um enorme vazio. Esvaziado de sentidos, de personalidades. A melhor das histórias, a da própria Emilia, não tem o desenvolvimento merecido. Ao espectador resta colher pequenas sobras para formar a figura da mulher, inclusive até desrespeitada dentro da própria redesignação sexual. Proposta a ser, talvez, uma história de redenção, a narrativa consegue ser apenas uma sucessão de acontecimentos, muitos deles sem qualquer impacto.

Até agora, busco sentido para o favoritismo de 'Emilia Pérez'. Apesar disso, fico com as enormes críticas verbalizadas por muitos mexicanos e por várias pessoas trans. Caso leve algumas das estatuetas, não ficarei surpresa, mas completamente embasbacada com a validação do que é mostrado em tela. Como já disse, uma grande pena.