Com indicados ao Oscar, redes de cinemas exibem filmes a R$ 10; saiba quando será

Cinema a preço camarada ao longo de uma semana. É a tônica da Semana do Cinema, realizada entre 6 e 12 de fevereiro. A iniciativa envolve as redes UCI e Kinoplex e terá ingressos a R$ 10 para todas as sessões. A promoção envolve inclusive indicados ao Oscar 2025.

“Ainda Estou Aqui”, “Conclave”, “Anora”, “Nosferatu” e “Emília Perez” estão na grade. O mega-sucesso nacional “O Auto da Compadecida 2” também está na lista, além de “Mufasa: O Rei Leão”, “Moana 2”, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” e outros.

O valor promocional do ingresso inclui salas como Xplus e Imax, com possibilidade de o público conferir as produções da melhor forma possível. Outra boa novidade da campanha é que o combo com pipoca média e dois refrigerantes de 500 ml estará à venda por R$ 30.

No Ceará, a rede UCI de cinema está presente apenas em Fortaleza, nos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba; já os cinemas Kinoplex estão no North Shopping.

Sessões em salas especiais

Na sala Imax impera a proporção estendida da tela gigante – quatro vezes maior que a de projeção digital comum – gerando imagens com mais brilho, nitidez e profundidade. A experiência, portanto, é de total imersão.

Já as salas Xplus contam com o sistema Dolby Atmos, que cria a ilusão de um campo de som infinito 360 graus, com 54 caixas de som espalhadas pela sala, inclusive no teto.

A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e conta com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

