Chefe do CV em cidade do Interior do Ceará é preso no Rio de Janeiro quando ia ao médico

Um dos líderes da facção carioca Comando Vermelho (CV) no Ceará foi preso no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (15). A informação é que Anderson Bruno Soares Silva, o 'Pacote', de 36 anos, foi detido na saída de um condomínio residencial, quando ia ao médico.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou a prisão do suspeito de chefiar o grupo criminoso e disse que a ação aconteceu de forma conjunta, com participação das polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro. 'Pacote' responde no Ceará pelos crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubo, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

"O chefe do grupo criminoso preso nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, é conhecido pela forma violenta de agir. Ele é investigado de ser um dos líderes de uma guerra entre grupos criminosos que resultou em vários homicídios no município de Crateús e cidades adjacentes", disse a PCCE.

VEJA VÍDEO DA PRISÃO:

ESCONDIDO NA ROCINHA

Anderson costumava frequentar a Rocinha, de onde ordenava crimes e contava com outros membros da facção para executar 'o serviço' em Crateús. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que realizou a prisão, o suspeito estava escondido na Favela da Rocinha, desde 2023, logo após sua liberdade condicional.

As investigações para localizar e prender o criminoso foram coordenadas pelas equipes da Delegacia de Crateús e tiveram início há mais de um ano e meio. Em 2023, ele foi solto e desde então se escondia na Rocinha ao lado da esposa.

“Essa prisão é importante, uma vez que esse indivíduo era a principal liderança do Comando Vermelho no Estado do Ceará. Mesmo escondido aqui na Rocinha, comandava o tráfico na cidade de Novo Oriente e liderava uma guerra com o PCC que já resultou no mínimo em 15 homicídios”, disse o delegado Flávio Rodrigues, da 33ª DP, ao G1 Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Ceará destacou que o preso não ofereceu resistência, "sendo encaminhado para a unidade de polícia do Rio de Janeiro e colocado à disposição da Justiça. A prisão desta quinta-feira reforça a integração de informações entre as forças de segurança de todo o País no combate ao crime organizado, que ultrapassa as divisas territoriais".

CHEFE ORDENOU MORTES

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Anderson costumava contratar 'pistoleiros' para executar seus desafetos na cidade de Crateús. Um dos homicídios aconteceu em outubro de 2017. A vítima, um adolescente de 16 anos, foi morto a tiros devido a uma dívida de drogas.

Poucos meses depois, já no início de 2018, Anderson voltou a ordenar um novo assassinato. Na época, o acusado integrava a facção criminosa 'Família do Norte' e mandou matar membros da facção rival em Crateús, Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou na denúncia que 'Pacote', mesmo preso em penitenciária estadual, "ainda comanda, coordena e controla a venda de drogas na cidade de Crateús, bem como já mandou assassinar outra pessoa nessa cidade".

LIDERANÇAS NO RIO DE JANEIRO

É de conhecimento das autoridades do Ceará que lideranças do Comando Vermelho com influência no Ceará seguem escondidas no Rio de Janeiro há anos. Como exemplo, o chefe da facção, Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel' - que é um dos criminosos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e continua em território carioca.

Em fevereiro deste ano, quatro homens, que teriam sido expulsos e "decretados de morte" pelo CV no Rio de Janeiro, voltaram ao Ceará e foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A reportagem apurou que os suspeitos detidos são Francisco Airton Vieira Araújo, o 'Airtinho'; Francisco da Silva Prudêncio, o 'Bira'; Gessival Moreira de Lima; e Jardel Almeida de Mesquita.

O grupo atuava no bairro Pirambu, em Fortaleza, antes de fugir para o Rio de Janeiro. Lá, eles teriam traído de 'Skidum' e retornaram ao Ceará com uso de documentos falsos.