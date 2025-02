Motorista de BMW atira e mata homem armado que o abordou no bairro Papicu, em Fortaleza; veja vídeo

Um homem de 26 anos foi baleado e morreu após abordar um motorista de uma BMW em um estacionamento no bairro Papicu, em Fortaleza, na tarde desse domingo (23). O condutor havia acabado de entrar no veículo de luxo, quando dois homens realizaram uma abordagem e foram recebidos a tiros.

A ocorrência foi flagrada por uma câmera de segurança, que mostra o momento no qual a vítima é baleada e sai correndo com uma arma na mão, por volta das 15h28 do domingo.

A vítima correu sangrando por alguns metros, mas caiu durante a fuga, e seu corpo foi encontrado por policiais.

Ainda não se sabe se o segundo indivíduo foi atingido, e nem qual a motivação inicial para a abordagem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tem antecedentes por organização criminosa, crime contra a paz pública e receptação.

Crime será investigado

Em nota, a SSPDS informou que vai investigar a morte. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Equipes da PCCE e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências sobre o crime.

"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. A investigação está a cargo do DHPP da PCCE", informou a pasta.

