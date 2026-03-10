Homem que matou adolescente em 'tribunal do crime' no Vicente Pinzón vai a júri popular

A Justiça do Ceará decidiu que Daniel da Silva Menezes, o "Daniel San", acusado pela morte de uma adolescente em um "tribunal do crime" da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, vai a júri popular por homicídio qualificado e organização criminosa. A decisão foi proferida pela 6ª Vara do Júri no último dia 2 de março, e ainda decidiu que o réu permanecerá preso devido a gravidade do crime, ocorrido em 10 de julho de 2025.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento sobre a decisão judicial à defesa de Daniel, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Na sentença de pronúncia que levará Daniel ao Tribunal Popular do Júri, a qual a reportagem obteve acesso, o Colegiado de juízes da 6ª Vara do Júri, pontuou que "há indícios suficientes da autoria" e da "existência da materialidade do crime". O julgamento ainda será marcado.

A garota de 16 anos, atuava como "avião" do tráfico de drogas da GDE, e, segundo as investigações, teria sido executada a tiros por supostamente estar colaborando com a polícia com informações sobre o tráfico de drogas da região. Ela foi morta em local conhecido como "Beco do Doze" ou "Beco do Daniel", ponto de tráfico dominado pelo réu, e teria sido vítima de uma "punição interna" da própria organização criminosa.

A jovem também virou alvo pois atribuíram a ela a culpa de uma uma "batida policial" de agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que terminou com apreensão de drogas no beco onde eram comercializadaa drogas

Outra suposta motivação, presente em investigações da Polícia Civil e em diligências do Ministério Público do Ceará (MPCE), seria o fato de, três meses antes de ser morta, a adolescente ter presenciado o assassinato de João Victor Dias, executado por ter "rasgado a camisa" da GDE para se associar à facçãor rival, TDN - Massa Carcerária.

Na ocasião, ela foi baleada, mas foi socorrida e sobreviveu. Em depoimento após o atentado ela identificou quatro pessoas como mandantes e executores do homicídio.

Adolescente era agredida por líder do tráfico

Depoimentos de testemunhas e relatórios policiais apontaram que adolescente sofria diversas agressões físicas de Daniel, seu superior no tráfico. Quando havia problemas na contabilidade das drogas, por exemplo era a adolescente quem sofria as consequências.

Uma testemunha denunciou de forma anônima aos policiais que "sempre que ela errava, Daniel batia nela". Ouvido durante a inquérito policial, um familiar da jovem disse que além atuar na comercialização ilícita de entorpecentes, ela também era usuária de drogas. A jovem em conflito com a lei possuía três autuações por crimes análagos ao tráfico de drogas e consumo.

No dia em que foi morta, um parente da jovem disse que ela havia "saído para fumar" e não voltou mais. Foi quando durante a madrugada, ela ouviu diversos tiros. Segundo o laudo pericial, a adolescente foi atingida por seis tiros na região da cabeça. Daniel foi preso duas semana após o crime, no dia 24 de julho.

Uma prova pericial decisiva à decretação da prisão de Daniel e ao avanço do processo, foi o exame de confronto balístico, que confirmou que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados pela pistola calibre 9mm apreendida na casa do réu. O armamento estava escondido debaixo do colchão do Daniel no momento no qual ele foi preso em flagrante.