Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Adolescente de 16 anos é morta após testemunhar homicídio no Vicente Pinzón

A vítima supostamente também teria perdido drogas, apreendidas em operação policial.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
A arma do crime foi encontrada em uma área conhecida como 'Beco do Doze', no Vicente Pinzón.
Legenda: A arma do crime foi encontrada em uma área conhecida como 'Beco do Doze', no Vicente Pinzón.
Foto: Reprodução.

Uma adolescente foi morta a tiros no bairro Vicente Pinzón - território atualmente disputado pelas facções CV, GDE e TDN -, em Fortaleza. A jovem de 16 anos foi assassinada três meses depois de identificar os mandantes e executores de um homicídio, que também ocorreu no Vicente Pinzón. Ela também havia "perdido" drogas em uma apreensão realizada pela Polícia Militar.

Testemunhas afirmaram que a menina era conhecida por 'passar informações à polícia' e trabalhava como 'aviãozinho' do tráfico para a facção Guardiões do Estado (GDE). A investigação revelou que a adolescente em conflito com a lei tinha três anotações de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e consumo de drogas. 

De acordo com o Relatório Policial, a menina foi morta na madrugada do dia 10 de julho de 2025. Na ocasião, um carro branco se aproximou dela, de onde desembarcaram três homens efetuando disparos.

O laudo de exame cadavérico concluiu que ela apresentava quatro perfurações na região da cabeça e uma nas costas.

Veja também

teaser image
Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

teaser image
Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

teaser image
Ceará

Prefeitura diz que aulas voltaram ao normal em escolas afetadas por disputas de facções em Fortaleza

Moradores relataram às autoridades que a menina traficava para um homem identificado como 'Daniel San' do 'Beco da Doze' - ponto de produção e venda de drogas - no bairro Vicente Pinzón.

Uma denúncia anônima apontou também que "sempre que Mirella errava, Daniel batia nela" e que o mesmo planejou a morte da jovem, ao descobrir que ela "passava informações à polícia".

Daniel da Silva Menezes, o 'Daniel San', foi preso no 'Beco do Doze' - que estava protegido por câmeras de segurança - , em julho de 2025. O homem responde criminalmente pelo assassinato da menina e por crimes na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas.

Na ocasião da prisão, foram apreendidos com ele uma pistola de calibre 9mm, munições, placas de colete, além de uma balança de precisão e drogas embaladas para venda.

O Relatório da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluiu que as balas retiradas do corpo da vítima percorreram o cano da pistola apreendida com 'Daniel San'.

amas e balas
Legenda: A arma do crime ao lado das balas retiradas do corpo da vítima.
Foto: Reprodução.

A equipe de reportagem contatou a defesa de Daniel Silva, que ainda não deu retorno. 

Testemunha de um assassinato

Em março de 2025, a adolescente foi testemunha do assassinato do jovem João Victor Dias, morto a tiros na comunidade da 'Fazendinha', no Vicente Pinzón. 

Testemunhas revelaram que o homem teria sido executado por 'rasgar a camisa' (abandonando a facção GDE) para se vincular à facção TDN - Massa Carcerária. 

No dia do ataque, a jovem e João Victor estavam juntos, a menina conseguiu escapar com vida, mas levou um tiro na perna. Em depoimento, ela identificou quatro pessoas como mandantes e executores do homicídio. 

O grupo fazia parte da facção GDE e era conhecido por exercer papel de liderança e controle de tráfico no Vicente Pinzón. No dia da morte de João Victor, integrantes da GDE e da TDN teriam marcado um encontro para decidir a divisão territorial da área. 

Local da morte de João Victor Dias
Legenda: Muro pichado próximo ao local da morte de João Victor Dias.
Foto: Reprodução.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou os quatro suspeitos, conhecidos como: 'Pedim', 'T.A', 'Tchuco' e 'Aleijado'. Em dezembro, a Justiça expediu uma certidão mantendo a prisão preventiva dos réus e os sentenciando a serem julgados pelo Tribunal do Júri. 

Conhecido como 'Pedim',  Francisco Carlos Davi Filho foi reconhecido como o líder do grupo no Vicente Pinzón e mandante do assassinato de João Victor Dias.

A equipe de reportagem entrou em contato com a defesa de Carlos Davi, que afirmou em nota que: "O que existe são versões e suposições que não se confirmaram de maneira robusta em juízo. Por isso, a defesa confia que a decisão final respeitará a presunção de inocência e o padrão de prova exigido no processo penal e consequentemente, ficará provada a inocência do acusado".

173 jovens foram mortos violentamente no Ceará 

Segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), no ano de 2025, cerca de 173 crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, foram assassinados violentamente no Ceará. 

A morte de jovens por organizações criminosas tem marcado zonas periféricas de Fortaleza e mais de 84% dessas vítimas morreram por arma de fogo, em bairros com alto índice de criminalidade. 

Em julho de 2025, outro jovem residente do Vicente Pinzón foi executado a tiros por uma facção criminosa. O skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como Felipe Maracajá, de 15 anos, foi morto por criminosos que acusaram o jovem de pertencer a uma organização rival, que não é a do bairro em que ele mora. 

Cerca de 44 homicídios de crianças e adolescentes ocorreram em Fortaleza, principalmente nas Áreas de Segurança Integrada 07, 08 e 09, que constituem os seguintes bairros:

  • (AIS 7) - Aerolândia, Alto da Balança, Boa Vista, Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Dias Macedo, Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Passaré, Sabiaguaba e Sapiranga.
  • (AIS 8) - Barra do Ceará, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha.
  • (AIS 9) - Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro.

O Diário do Nordeste demandou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), sobre as mortes violentas de adolescentes e a possível relação que esses tenham com organizações criminosas e residência em áreas de disputa territorial do tráfico de drogas, mas ainda não obteve resposta. 

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A arma do crime foi encontrada em uma área conhecida como 'Beco do Doze', no Vicente Pinzón.
Segurança

Adolescente de 16 anos é morta após testemunhar homicídio no Vicente Pinzón

A vítima supostamente também teria perdido drogas, apreendidas em operação policial.

Geovana Almeida*
Há 42 minutos
Magistrados do TJCE analisam caso no Plenário do TJCE. Colegiado está sentado, vestindo togas. Diante deles, uma mesa de marmore.
Segurança

TJ mantém condenação do Estado do Ceará por ação policial que causou cegueira em adolescente

Menino foi atingido no rosto por um projétil de menor letalidade e perdeu a visão total de um olho e a parcial de outro.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
local chacina da sapiranga pms atendendo a ocorrencia e sangue no chao.
Segurança

Massacre no Natal: Chacina da Sapiranga completa 4 anos e 20 réus ainda não foram a júri

Dois acusados foram condenados a 557 anos de prisão.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Plantação de Maconha em uma roça. Com plantas de porte médio.
Segurança

Policiais federais e militares do Ceará destroem plantação de maconha na região de Pacoti

Os agentes identificaram cerca de 15 mil pés do entorpecente.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Colagem de imagens. Do lado esquerdo, um dos animais resgatados, um gato. Do outro lado, uma imagem da Polícia Civil.
Segurança

Mulher acusada de maus-tratos a animais em Brejo Santo é presa em cidade do Maranhão

A mulher era procurada após a Justiça determinar a sua prisão preventiva pelo crime de maus-tratos a animais

Redação
24 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem pardo, com barba e cabelo preto, vestido com uma roupa preta e branca. Em volta, há a imagem de vários rostos e o nome Desaparecido.
Segurança

Tunisiano que desembarcou em Fortaleza está desaparecido

As polícias Civil e Federal investigam o caso.

Redação
24 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher loira, vestida com a blusa do time Flamengo, nas cores vermelha e preta, e um boné branco.
Segurança

Feminicídio: empresária é morta a facadas por ex-companheiro no Ceará

O suspeito tirou a própria vida, em seguida.

Redação
24 de Dezembro de 2025
pichacao siglas faccao em muros.
Segurança

Combate às facções no Ceará: MP passa a analisar em até 48 horas celulares apreendidos

Ferramenta é resultado de uma parceria com a Amazon.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra carro capotado embaixo de uma ponte em Lavras da Mangabeira
Segurança

Jovem de 19 anos morre após carro cair de ponte em Lavras da Mangabeira

Carro bateu em mureta, capotou e despencou de ponte de 12 metros de altura nesta quarta (24).

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de vítima que morreu após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba.
Segurança

Mulher morre após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba

A ocorrência foi registrada por volta das 12h desta terça-feira (23).

Redação
23 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma viatura do GAP, da Polícia Penal, saindo pelo portão do Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará

O suspeito foi conduzido a uma delegacia, mas foi liberado.

Messias Borges
23 de Dezembro de 2025
Vista aérea de Itatira, no Ceará, com uma igreja azul e branca no centro de uma praça movimentada, cercada por casas de telhado vermelho e colinas verdes ao fundo.
Segurança

Página divulga fofocas de moradores e gera extorsão, violência e medo em Itatira

Perfil criado no Instagram expõe traições e comenta vida pessoal de moradores.

Milenna Murta*
23 de Dezembro de 2025
A imagem mostra a fachada da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza, um prédio amarelo com branco, em Fortaleza.
Segurança

Mulher que matou filha de 1 ano e tentou matar policial no CE tem prisão preventiva decretada

A Justiça Estadual expediu dois mandados de prisão preventiva contra a acusada.

Redação
22 de Dezembro de 2025
arte do podcast sigilo quebrado. caso kaianne.
Segurança

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O seguro de vida foi a única motivação para que o marido planejasse a morte da companheira de 13 anos?

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem da capa do podcast Sigilo Quebrado com os rostos de Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro
Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

Capítulo encerra a 3ª temporada do podcast nesta segunda-feira (22), expondo as acusações contra o marido e o alerta sobre a violência invisível.

Redação
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra sete aparelhos celulares, um facão e um distintivo da Polícia Civil do Ceará, em cima de uma bancada.
Segurança

Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante

Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas e munições em cima de uma viatura da Polícia Militar, e policiais fardados em volta.
Segurança

Quatro armas de fogo e munições são apreendidas em terreno baldio em Caucaia

O terreno servia de depósito de armamentos, segundo a Polícia Militar.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra policiais civis, de costas e com colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará, de cor preta e branca.
Segurança

Polícia investiga assassinato de duas mulheres em bar no Interior do Ceará

As vítimas tinham 22 e 41 anos.

Redação
21 de Dezembro de 2025
local de homicidio, pefoce, policiais militares.
Segurança

‘Guerra’ entre facções: acusados de matar ‘chefe’ da Massa no Curió vão a júri

Grupo tinha oferecido R$ 100 mil 'pela cabeça' de um alvo.

Redação
21 de Dezembro de 2025
empresario agredido levou 62 pontos no rosto.
Segurança

Justiça suspende processo contra acusado de agredir empresário com copo de vidro em festa

A defesa alegou que o réu sofre de insanidade mental.

Redação
21 de Dezembro de 2025