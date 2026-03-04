Segundo suspeito de matar criança e homem em Sobral é preso no Interior do CE
O crime aconteceu no dia 12 de outubro do ano passado.
A Polícia do Ceará capturou nessa terça-feira (3), em Forquilha, um dos suspeitos de matar uma criança de quatro anos e um homem de 32 anos em Sobral. O crime aconteceu em 12 de outubro do ano passado, em uma via pública do bairro Rafael Arruda.
À época, o Diário do Nordeste publicou que as vítimas foram socorridas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram pouco tempo depois. Também foi dito que o intuito dos criminosos era balear um "desafeto", mas acabaram atingindo a criança e o homem.
Sobre o suspeito
Segundo o inquérito, o suspeito capturado agora teria sido responsável por conduzir a motocicleta utilizada no duplo homicídio.
A investigação sobre o caso foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, que informou ainda que, quando adolescente, o suspeito respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo.
Um outro suspeito dos assassinatos, de 26 anos, foi preso no dia seguinte ao crime, na cidade de Pacujá.
Veja também
Relembre o caso
No dia 12 de outubro do ano passado, Dia das Crianças, um menino de 4 anos e um homem de 32 foram baleados em um ataque a tiros em uma via pública de Sobral.
O crime chamou a atenção do prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União Brasil), que determinou apoio imediato às famílias das vítimas, reforço de ações preventivas nos distritos e cobrança firme às autoridades estaduais por "uma resposta rápida".