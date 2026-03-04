Advogado é preso no Papicu por suspeita de estuprar três meninas

Um advogado de 41 anos foi preso na noite dessa terça-feira (3), sob suspeita de estupro de vulnerável. A captura em flagrante aconteceu no bairro Papicu, em Fortaleza. A reportagem apurou que o suspeito é Douglas Rabelo Queiroz.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de desordem. No entanto, ao chegarem ao imóvel, os agentes da Segurança Pública se depararam com três adolescentes de 13, 14 e 16 anos.

Ele teria ainda tentado esconder as meninas, negando a presença delas aos PMs e, na sequência, supostamente agredido um dos policiais.

O advogado já tinha antecedentes criminais por ameaça, crime contra a organização do trabalho e constrangimento. A defesa dele não foi localizada pelo Diário do Nordeste e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.

De acordo com a PMCE, com o suspeito foram apreendidos celular, notebook, tablet, cocaína, peças íntimas, preservativos, lubrificante íntimo, uma trouxinha com cocaína, um pendrive e medicação para interrupção de gravidez.

"O indivíduo foi localizado e capturado por uma composição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após acionamento via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará disse em nota que "não foi comunicada oficialmente, até o momento, do caso que resultou na prisão do suspeito de cometer abusos contra menores em Fortaleza".

Conforme a OAB-CE, "caso seja confirmada a participação do advogado no crime, informamos que será aberto um procedimento interno disciplinar, além de outras providências. Por força da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), no §2º do art. 72º, o andamento dos processos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) é sigiloso, só tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente".

IDA À DELEGACIA

O advogado foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de adolescente e corrupção de menor.

Ele segue à disposição da Justiça.

Já as vítimas foram acompanhadas à DDM Fortaleza, "onde os responsáveis acompanharam o procedimento na delegacia e foram ouvidos. O caso, também, foi acompanhado pelo Conselho Tutelar. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), unidade especializada da Polícia Civil, realiza diligências para elucidar o caso", disse a Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais via número 181, o Disque-Denúncia da Pasta.