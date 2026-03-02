Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais em transmissões ao vivo, conhecidas como lives. A captura do investigado aconteceu em um residencial localizado no bairro Pedras, em Fortaleza, nesta segunda-feira (2).

A prisão foi o resultado de uma ação integrada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP). Já a captura foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA/PCCE).

“A investigação teve início a partir do monitoramento de redes e plataformas digitais. Durante a apuração, os agentes descobriram um servidor que hospedava a transmissão”, informou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP).

A pasta ainda afirmou que, por meio das informações, foi possível identificar um dos integrantes, apontado como responsável pela divulgação das imagens de maus-tratos.

Veja também Segurança Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6% Segurança Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas Segurança Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

OUTROS CRIMES

A investigação também apura, além dos crimes contra animais, se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes em ambientes virtuais.

“As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas”, segundo a SSPSP.

PARCERIA DAS POLÍCIAS

A investigação da PCSP foi realizada por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), a partir do monitoramento realizado pela Polícia Civil paulista em redes sociais e plataformas digitais vinculadas ao investigado.

“No imóvel em que a Polícia Civil do Ceará localizou o alvo, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o investigado”, informou a Secretária de Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

Com apoio de um mandado de busca e apreensão, os policiais civis também apreenderam celulares e um notebook. Os eletrônicos serão periciados para o aprofundamento da investigação.