Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives
Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.
Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais em transmissões ao vivo, conhecidas como lives. A captura do investigado aconteceu em um residencial localizado no bairro Pedras, em Fortaleza, nesta segunda-feira (2).
A prisão foi o resultado de uma ação integrada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP). Já a captura foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA/PCCE).
“A investigação teve início a partir do monitoramento de redes e plataformas digitais. Durante a apuração, os agentes descobriram um servidor que hospedava a transmissão”, informou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP).
A pasta ainda afirmou que, por meio das informações, foi possível identificar um dos integrantes, apontado como responsável pela divulgação das imagens de maus-tratos.
OUTROS CRIMES
A investigação também apura, além dos crimes contra animais, se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes em ambientes virtuais.
“As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas”, segundo a SSPSP.
PARCERIA DAS POLÍCIAS
A investigação da PCSP foi realizada por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), a partir do monitoramento realizado pela Polícia Civil paulista em redes sociais e plataformas digitais vinculadas ao investigado.
“No imóvel em que a Polícia Civil do Ceará localizou o alvo, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o investigado”, informou a Secretária de Segurança Pública do Ceará (SSPDS).
Com apoio de um mandado de busca e apreensão, os policiais civis também apreenderam celulares e um notebook. Os eletrônicos serão periciados para o aprofundamento da investigação.