Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 18:16)
Segurança
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Legenda: Investigação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP).
Foto: Divulgação.

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais em transmissões ao vivo, conhecidas como lives. A captura do investigado aconteceu em um residencial localizado no bairro Pedras, em Fortaleza, nesta segunda-feira (2).

A prisão foi o resultado de uma ação integrada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP). Já a captura foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA/PCCE).

“A investigação teve início a partir do monitoramento de redes e plataformas digitais. Durante a apuração, os agentes descobriram um servidor que hospedava a transmissão”, informou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP).

A pasta ainda afirmou que, por meio das informações, foi possível identificar um dos integrantes, apontado como responsável pela divulgação das imagens de maus-tratos.

Veja também

teaser image
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

teaser image
Segurança

Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

teaser image
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

OUTROS CRIMES

A investigação também apura, além dos crimes contra animais, se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes em ambientes virtuais. 

“As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas”, segundo a SSPSP.

PARCERIA DAS POLÍCIAS

A investigação da PCSP foi realizada por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), a partir do monitoramento realizado pela Polícia Civil paulista em redes sociais e plataformas digitais vinculadas ao investigado. 

“No imóvel em que a Polícia Civil do Ceará localizou o alvo, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o investigado”, informou a Secretária de Segurança Pública do Ceará (SSPDS). 

Com apoio de um mandado de busca e apreensão, os policiais civis também apreenderam celulares e um notebook. Os eletrônicos serão periciados para o aprofundamento da investigação.

Assuntos Relacionados
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Segurança

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Bergson Araujo Costa
Há 30 minutos
dhpp fachada viatura pericia forense, predio, carro.
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

Cidades como Maracanaú e Maranguape não registraram CVLIs em fevereiro deste ano de 2026.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem com montagem de duas fotos. Na primeira, um policial segura um bornal e um celular na mão. Na outra, um patch com nome policial penal e mais sete celulares.
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O servidor foi detido com um aparelho na bolsa. Na cela de um preso foram achados outros telefones e um smartwatch.

Emerson Rodrigues
02 de Março de 2026
tap aviao decolagem aeroporto.
Segurança

Área restrita: como a PF identificou um esquema de narcotráfico partindo do Aeroporto de Fortaleza

85 quilos de cocaína de 'alta pureza' chegaram na Europa.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher, ambos com aparência moderna, posando para a câmera; a foto transmite uma vibe casual e descontraída.
Segurança

Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

Crime aconteceu no município de São Benedito, em julho de 2024.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem de um policial civil de costas com uma camisa preta com a inscrição nas costas da camisa Polícia Civil - DHPP, na frente de uma viatura preta também com a inscrição Polícia Civil.
Segurança

Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa

Os crimes ocorreram na tarde desse sábado (28) em comunidades vizinhas nos bairros Curió e Lagoa Redonda.

Redação
01 de Março de 2026
fachada tjce novo predio cambeba.
Segurança

TJ mantém absolvição de advogados e outros acusados de tentar burlar o Sistema de Justiça no Ceará

Segundo o MPCE, o esquema, investigado durante a 'Operação Rábula', beneficiava também membros de facções como o CV e o PCC.

Redação
01 de Março de 2026
policial militar de costas fardado.
Segurança

Acusados de integrar milícia: Justiça autoriza volta de policiais militares às funções em Fortaleza

O Poder Judiciário também determinou a retirada das tornozeleiras eletrônicas dos PMs.

Redação
01 de Março de 2026
Prisão foi efetuada em Cascavel. Foto de apoio ilustrativo.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Segurança

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Nathália Paula Baga*
28 de Fevereiro de 2026
Três imagens mostram um medidor de energia quebrado, uma parede suja de urina e um saco de lixo em uma rua.
Segurança

Policial civil é investigado por ameaça, agressão e dano ao patrimônio contra vizinhos em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina apura as denúncias contra o servidor.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Rua de terra isolada por fita policial com viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense estacionadas próximo a uma residência, em área residencial com árvores e casas simples, durante atendimento a ocorrência criminal.
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

A defesa alegou incapacidade mental do policial militar, que sofre com esquizofrenia, mas o Poder Judiciário afirmou que ele segue apto a julgamento.

Matheus Facundo
28 de Fevereiro de 2026
População em frente ao restaurante onde mulher morreu em Caucaia.
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

A vítima tinha 33 anos. Segundo relato da PM, ela estaria sendo ameaçada por dívidas.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
feminicidio supeito foto 3x4 viaturas policiais
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

Na manhã do dia 25 de outubro de 2023, o corpo da professora foi encontrado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Viaturas da Polícia em operação contra suspeitos de expulsar famílias de Caucaia e Horizonte.
Segurança

Nove são presos por expulsar famílias e extorquir moradores em Caucaia e Horizonte

Arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos em ações policiais.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Agente da Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito durante fiscalização em rodovia, com veículos de carga e carro ao fundo.
Segurança

Ex-PRF é acusado de comandar esquema de propinas para liberar veículos no Ceará

O ex-agente usava as contas bancárias da esposa e da filha menor de idade para receber dinheiro em troca de favores.

Matheus Facundo
27 de Fevereiro de 2026
Foto de cédulas de reais, cartões de visita, anotações sobre empréstimos. Imagem usada em matéria sobre grupo de colombianos acusado de extorsão e associação criminosa foi solto sob medidas cautelares em Cascavel, no Ceará.
Segurança

Quem são os colombianos indiciados por extorsão e associação criminosa e soltos em audiência no CE

Dos cinco suspeitos presos nas cidades de Cascavel e Fortaleza, apenas um ficou preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos da plantação de maconha encontrada em residência no Benfica.
Segurança

Homem com 15 pés de maconha em casa é preso no Benfica, em Fortaleza

A plantação ficava na residência do suspeito.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Imagem de torcedores de torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará brigando em via pública em Fortaleza. Há policiais na cena também.
Segurança

MPCE denuncia 109 torcedores por confrontos violentos durante Clássico-Rei

Os integrantes de torcidas organizadas vão responder por crimes como lesão corporal grave, tumulto, incitação à violência e associação criminosa.

Matheus Facundo
26 de Fevereiro de 2026
pessoas correndo de costas beira-mar, avenida, pista corrida, fortaleza.
Segurança

Polícia indicia empresária por 'vazar PDF' com 'mensagens maldosas' de grupo de corrida em Fortaleza

Os quatro membros do grupo de WhatsApp faziam comentários sobre corredores, atletas e outros profissionais que treinavam na Avenida Beira-Mar.

Redação
26 de Fevereiro de 2026