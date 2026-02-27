Nove são presos por expulsar famílias e extorquir moradores em Caucaia e Horizonte
Arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos em ações policiais.
Nove pessoas foram presas entre quarta (25) e quinta-feira (26), em ações policiais em Caucaia e Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeitas de integrar grupos criminosos responsáveis por expulsar famílias de casas e praticar extorsões contra moradores dos municípios.
As capturas ocorreram em ações da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Nessa quinta-feira, seis pessoas foram presas durante operação conjunta das forças de segurança. Conforme investigação da Delegacia de Horizonte, cinco homens e uma mulher são suspeitos de integrar organização criminosa envolvida em ameaças, extorsões e deslocamentos forçados de moradores.
De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança, o grupo realizava ligações telefônicas para constranger vítimas mediante ameaças, exigindo transferências via Pix e outros meios eletrônicos para obtenção de vantagem econômica.
Após diligências, os suspeitos foram localizados e conduzidos à unidade policial, onde foram autuados por integrar organização criminosa e extorsão.
Dois dos suspeitos, um homem de 28 anos e a mulher, de 29, também foram autuados por tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam entorpecentes. Durante a ação, ainda foram apreendidos uma arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos.
Três prisões em Caucaia
Na quarta-feira, outras três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com organização criminosa ligada a ameaças e expulsão de moradores.
No bairro Jandaiguaba, um homem de 23 anos e uma mulher de 33 anos foram capturados por equipes da PMCE e da PCCE. Eles são suspeitos de promover deslocamentos forçados na região e foram autuados por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
Já no bairro Jurema, um homem de 18 anos foi preso por equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Ele é suspeito de ameaçar moradores. Com o investigado, foram apreendidos um revólver e munições. O suspeito, com passagens por integrar organização criminosa, resistência, desobediência e tráfico de drogas, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação.