Professor condenado por estuprar aluna de 11 anos é preso no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nesta terça-feira (24) um professor de 51 anos. O homem é condenado na Justiça Estadual pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia, homem se aproveitava da condição de professor de uma escola municipal "para praticar, reiteradamente, crimes de estupro de vulnerável contra uma aluna de 11 anos". O nome do condenado não foi divulgado pela Polícia Civil.

Os fatos ocorreram no ano de 2023. O acusado estava em liberdade e foi localizado no centro de Bela Cruz, cidade onde os crimes aconteceram.

O professor foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão. O processo permanece sob segredo de Justiça.

DENÚNCIAS

A Polícia destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico", segundo Pasta.