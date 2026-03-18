Aposta do Ceará fatura prêmio de R$ 34 milhões na Mega-Sena
Entre os premiados na quina, quatro apostas foram registradas no Ceará, em Fortaleza e Camocim.
Uma aposta simples registrada em Camocim, no Ceará, acertou as seis dezenas do concurso 2985 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (17), e levou o prêmio de R$ 34.856.052,53.
A aposta vencedora foi realizada de forma online, e os números sorteados foram 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.
Veja também
Outras duas apostas também acertaram as seis dezenas do concurso, uma na cidade de Catalão, em Goiás, e outra em Presidente Castelo Branco, no Paraná.
Outras apostas acertam na quina
Além dos vencedores com as seis dezenas, o concurso também distribuiu prêmios para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas no sorteio.
- Quina (5 acertos): 96 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 34.815,62;
- Quadra (4 acertos): 4.494 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.225,92.
Entre os premiados na quina, por exemplo, quatro apostas foram registradas no Ceará. Três delas são de Fortaleza, enquanto a outra é de Iguatu, no interior do estado.
Já na faixa da quadra, 70 apostas vieram de municípios cearenses.
Próximo sorteio da Mega-Sena
Com o prêmio principal já pago no concurso 2985, o próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (19), com estimativa de R$ 3,5 milhões para o acerto das seis dezenas.