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Aposta do Ceará fatura prêmio de R$ 34 milhões na Mega-Sena

Entre os premiados na quina, quatro apostas foram registradas no Ceará, em Fortaleza e Camocim.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
Negócios
Bilhete da Mega-Sena em primeiro plano, com sua grade de números impressa em rosa, sobre uma superfície coberta por várias cédulas de dinheiro brasileiro, incluindo notas de 100 reais. O bilhete exibe o logotipo verde da Mega-Sena e ilustrações de moedas douradas ao fundo.
Legenda: Ao todo, três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2985 da Mega-Sena.
Foto: Shutterstock/Saulo Ferreira Angelo.

Uma aposta simples registrada em Camocim, no Ceará, acertou as seis dezenas do concurso 2985 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (17), e levou o prêmio de R$ 34.856.052,53.

A aposta vencedora foi realizada de forma online, e os números sorteados foram 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.

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Outras duas apostas também acertaram as seis dezenas do concurso, uma na cidade de Catalão, em Goiás, e outra em Presidente Castelo Branco, no Paraná.

Outras apostas acertam na quina

Além dos vencedores com as seis dezenas, o concurso também distribuiu prêmios para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas no sorteio.

  • Quina (5 acertos): 96 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 34.815,62;
  • Quadra (4 acertos): 4.494 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.225,92.

Entre os premiados na quina, por exemplo, quatro apostas foram registradas no Ceará. Três delas são de Fortaleza, enquanto a outra é de Iguatu, no interior do estado. 

Já na faixa da quadra, 70 apostas vieram de municípios cearenses. 

Próximo sorteio da Mega-Sena

Com o prêmio principal já pago no concurso 2985, o próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (19), com estimativa de R$ 3,5 milhões para o acerto das seis dezenas.

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