Ceará mostra na Europa a força do seu vento para o Kitesurf

Organizado pela Ad3 Marketing – empresa do cearense Carlos Henrique Carvalho, que mora na Alemanha há mais de 20 anos – e com o patrocínio da Secretaria de Turismo do Ceará, da Setfor Fortaleza e da TradePoint Brasil, chega hoje a Madri o Brazil Kitesurf Travel Roadshow 2026, evento que reúne empresários dos setores de esportes náuticos, hotelaria, mercado imobiliário, câmaras de comércio e agências de viagem especializadas em turismo de kitesurf e experiências internacionais.

O litoral Norte e Oeste do Ceará é considerado a área de melhores ventos do mundo para a prática do kitesurf, e com razão, porque suas praias e seus hotéis vivem permanentemente lotados de turistas europeus, norte-americanos e até asiáticos, todos fãs e praticantes desse esporte, que se pratica sob fortes emoções (o praticante voa, chega até a 50 metros de altura, empurrado por uma vela que ele faz força para controlar.

Depois de haver realizado segunda-feira, 8, sua primeira edição internacional no tradicional Palais des Régates, em Le Havre, na França — um dos clubes náuticos mais antigos e emblemáticos da região da Normandia – o Brazil Kitesurf Travel Roadshow 2026 segue sua agenda europeia de promoção internacional dos destinos cearenses do kitesurf, reunindo hoje na capital da Espanha os profissionais do turismo, investidores e líderes do setor em eventos exclusivos de networking e negócios.

Nesta quarta-feira, 10, a cidade de Madrid recebrá uma edição especial do Roadshow no Restaurante Amazónico, um dos espaços mais prestigiados da capital espanhola. O encontro reunirá empresários, operadores turísticos, agências de viagem, escolas de kitesurf, imprensa especializada e investidores imobiliários interessados nas oportunidades geradas pelo crescimento do turismo esportivo no Ceará e no Nordeste do Brasil.

Durante o evento de hoje, que se realizará à noite, serão apresentados os diferenciais competitivos de Fortaleza e do Estado do Ceará, reconhecidos internacionalmente como o melhor destino de kitesurf do mundo, graças aos seus ventos constantes, clima favorável durante todo o ano, infraestrutura turística e crescente desenvolvimento imobiliário.

Além da promoção turística, o Roadshow destacará oportunidades de investimento em hotéis, resorts, condomínios e empreendimentos voltados ao mercado internacional de esportes de vento, segmento que vem impulsionando o desenvolvimento econômico de diversas regiões do litoral cearense.

A programação incluirá apresentações institucionais, networking empresarial, experiências gastronômicas brasileiras e encontros estratégicos entre representantes do setor público e privado europeu e brasileiro.