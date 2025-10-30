Para enfrentar o consumo predatório de dados pelas Big Techs, o design de políticas públicas assume um papel fundamental.
Evento é a maior feira da agropecuária do Sul do Ceará e será visitada por 50 mil pessoas nos seus três dias
Todos os 26 estados e mais o Distrito Federal estarão presentes. Evento começará amanhã, 30, no Hotel Oásis
Alemã Fraport e espanhola Aena, concessionárias, seguem tendência mundial dos Aetrópolis
Promovida pela Faec, maior exposição da agropecuária do Sul do Ceará começará amanhã, 30, em Barbalha
Toda a cadeia produtiva do tomate movimenta no Brasil R$ 83 bilhões por ano
De um lado, o PBIA que prega IA para o bem de todos, de outro, o Regime Especial de Tributação para Serviço de Datacenter
Gustavo Assis, CEO da Asset Bank; Pedro da Matta, CEO da Audax Capital; e Volnei Eyng, CEO da Multiplike, comentam sobre o IPCA de outubro e a perspectiva para a atividade
Meta é cambiar o jeito tradicional de construir por outro que, utilizando novos materiais e novas tecnologias, reduza o custo e o tempo e garanta alta qualidade do produto
Com estrutura totalmente em aço e 30 andares, o edifício terá seu canteiro de obras instalado em novembro e as escavações em janeiro, antes do lançamento comercial.
Iniciativa da siderúrgica cearense, o Prêmio Mulher ArcelorMittal venceu a etapa regional da promoção da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial
Na Ibiapaba, no Cariri e na Chapada do Apodi, investimentos privados apoiados pelo governo fazem desenvolver as novas fronteiras agrícolas do Ceará.
Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia para 2026 revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza
Em 450 hectares irrigados, que poderiam ser 750 se houvesse energia elétrica com tensão suficiente, a fazenda de Raimundo Delfino tem alta produtividade: 5 toneladas por hectare
Empresários e executivos de empresas industriais e do governo do Ceará mergulharam no conhecimento de novas tecnologias e de Liderança Orientada por IA
Candidato ao quarto mandato com grande chance de vitória no primeiro turno, o petista enfrentará, em 2007, uma crise fiscal que hoje se agrava
Por outro lado, aumentou em 97% o crédito para os consumidores
Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem será realizado no Centro de Eventos com pesquisadores nacionais e estrangeiros
Os estados nordestinos concentram 78% da capacidade instalada de energia eólica e solar do país
São industriais e agropecuaristas que participarão dos fóruns econômicos na Indonésia e na Malásia, ampliando os negócios do Brasil com esses países