Egídio Serpa Notas, bastidores e análises econômicas
Opinião

Laboratório do Futuro, da UFC, encerra debate sobre Estratégias Digitais

Para enfrentar o consumo predatório de dados pelas Big Techs, o design de políticas públicas assume um papel fundamental.

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 30 de Outubro de 2025

Opinião

É hoje! Agro cearense faz festa em Barbalha para a ExpoCariri

Evento é a maior feira da agropecuária do Sul do Ceará e será visitada por 50 mil pessoas nos seus três dias

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 30 de Outubro de 2025

Opinião

Fortaleza recebe encontro de Conselhos de Consumidores de Energia

Todos os 26 estados e mais o Distrito Federal estarão presentes. Evento começará amanhã, 30, no Hotel Oásis

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 29 de Outubro de 2025

Opinião

Aeroportos de Fortaleza e Recife, com R$ 1,5 bi, serão polos de negócios

Alemã Fraport e espanhola Aena, concessionárias, seguem tendência mundial dos Aetrópolis

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 29 de Outubro de 2025

Opinião

ExpoCariri: Embrapa promete um show de tecnologias para o agro

Promovida pela Faec, maior exposição da agropecuária do Sul do Ceará começará amanhã, 30, em Barbalha

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 29 de Outubro de 2025

Opinião

Cultivo do tomate na Ibiapaba atrai grandes produtores nacionais

Toda a cadeia produtiva do tomate movimenta no Brasil R$ 83 bilhões por ano

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 29 de Outubro de 2025

Opinião

Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

De um lado, o PBIA que prega IA para o bem de todos, de outro, o Regime Especial de Tributação para Serviço de Datacenter

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 28 de Outubro de 2025

Opinião

A economia real na análise de três economistas

Gustavo Assis, CEO da Asset Bank; Pedro da Matta, CEO da Audax Capital; e Volnei Eyng, CEO da Multiplike, comentam sobre o IPCA de outubro e a perspectiva para a atividade

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 28 de Outubro de 2025

Opinião

Desafiada, construção civil do Ceará busca a inovação

Meta é cambiar o jeito tradicional de construir por outro que, utilizando novos materiais e novas tecnologias, reduza o custo e o tempo e garanta alta qualidade do produto

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 28 de Outubro de 2025

Opinião

BS Steel quer tirar construção civil da baixa produtividade

Com estrutura totalmente em aço e 30 andares, o edifício terá seu canteiro de obras instalado em novembro e as escavações em janeiro, antes do lançamento comercial.

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 27 de Outubro de 2025

Opinião

ArcelorMittal apoia mulheres e ganha Prêmio Aberje 2025

Iniciativa da siderúrgica cearense, o Prêmio Mulher ArcelorMittal venceu a etapa regional da promoção da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 27 de Outubro de 2025

Opinião

Agro cearense cresce com tomate, pimentão, algodão e eventos

Na Ibiapaba, no Cariri e na Chapada do Apodi, investimentos privados apoiados pelo governo fazem desenvolver as novas fronteiras agrícolas do Ceará.

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 27 de Outubro de 2025

Opinião

C. Rolim expande-se e reinaugura, modernizada, loja de Messejana

Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia para 2026 revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 25 de Outubro de 2025

Opinião

Na Chapada do Apodi, a Nova Agro começa a colher seu algodão

Em 450 hectares irrigados, que poderiam ser 750 se houvesse energia elétrica com tensão suficiente, a fazenda de Raimundo Delfino tem alta produtividade: 5 toneladas por hectare

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 25 de Outubro de 2025

Opinião

Missão da Fiec na China vê novas tecnologias e uso da Inteligência Artificial

Empresários e executivos de empresas industriais e do governo do Ceará mergulharam no conhecimento de novas tecnologias e de Liderança Orientada por IA

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 24 de Outubro de 2025

Opinião

Se reeleito, presidente Lula terá de fazer ajuste fiscal e as reformas

Candidato ao quarto mandato com grande chance de vitória no primeiro turno, o petista enfrentará, em 2007, uma crise fiscal que hoje se agrava

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 24 de Outubro de 2025

Opinião

Crédito para a indústria cai 40%, mostra a CNI

Por outro lado, aumentou em 97% o crédito para os consumidores

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 23 de Outubro de 2025

Opinião

Em novembro, Fortaleza será a capital da agricultura irrigada

Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem será realizado no Centro de Eventos com pesquisadores nacionais e estrangeiros

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 23 de Outubro de 2025

Opinião

Governadores do Nordeste tratam hoje no BNB de energia renovável

Os estados nordestinos concentram 78% da capacidade instalada de energia eólica e solar do país

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 23 de Outubro de 2025

Opinião

CNI leva mais de 100 empresários para acompanhar Lula na Ásia

São industriais e agropecuaristas que participarão dos fóruns econômicos na Indonésia e na Malásia, ampliando os negócios do Brasil com esses países

Foto frontal Egídio Serpa
Egídio Serpa 22 de Outubro de 2025
