Municipios brasileiros estão pagando em dia o 13º salário

Foram publicados hoje, segunda-feira, 15, os resultados do levantamento anual da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre a situação fiscal das prefeituras brasileiras, com foco no pagamento do 13º salário e na percepção dos gestores para a economia em 2026.

A pesquisa de 2025 alcançou 75% dos Municípios do país e reúne a percepção de gestores municipais sobre o desempenho fiscal, os desafios de gestão e as expectativas para o próximo ano.

A pesquisa revelou que o 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma conquista da CNM e do movimento municipalista, será decisivo para o pagamento do 13º salário: 94,7% das prefeituras afirmam que o repasse extra ajudará a pagar o adicional. A ampla maioria dos entes locais (98%) está com o pagamento da folha em dia, incluindo a de dezembro.

Em uma visão anual, o primeiro ciclo da gestão 2025–2028 foi marcado por desafios fiscais e de governança. Para 80,2% dos prefeitos, o principal entrave foi a crise financeira e a falta de recursos. A instabilidade política e econômica aparece em segundo (67,5%), seguida pelos desafios na gestão da saúde (63,4%) e pelos reajustes salariais concedidos ao longo de 2025 (62,2%).

Para o próximo ano, a pesquisa mostrou que as expectativas para o desempenho da economia estão divididas, ainda que com leve viés otimista: quase metade dos gestores (44,6%) acreditam que a economia será boa ou muito boa, enquanto 35,8% demonstram pessimismo. Outros 16% não projetam cenário nem positivo nem negativo para 2026.