Municipios brasileiros estão pagando em dia o 13º salário
Porém, isso só é possível pelo adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, cono informa levantamento da CMN.
Foram publicados hoje, segunda-feira, 15, os resultados do levantamento anual da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre a situação fiscal das prefeituras brasileiras, com foco no pagamento do 13º salário e na percepção dos gestores para a economia em 2026.
A pesquisa de 2025 alcançou 75% dos Municípios do país e reúne a percepção de gestores municipais sobre o desempenho fiscal, os desafios de gestão e as expectativas para o próximo ano.
A pesquisa revelou que o 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma conquista da CNM e do movimento municipalista, será decisivo para o pagamento do 13º salário: 94,7% das prefeituras afirmam que o repasse extra ajudará a pagar o adicional. A ampla maioria dos entes locais (98%) está com o pagamento da folha em dia, incluindo a de dezembro.
Em uma visão anual, o primeiro ciclo da gestão 2025–2028 foi marcado por desafios fiscais e de governança. Para 80,2% dos prefeitos, o principal entrave foi a crise financeira e a falta de recursos. A instabilidade política e econômica aparece em segundo (67,5%), seguida pelos desafios na gestão da saúde (63,4%) e pelos reajustes salariais concedidos ao longo de 2025 (62,2%).
Para o próximo ano, a pesquisa mostrou que as expectativas para o desempenho da economia estão divididas, ainda que com leve viés otimista: quase metade dos gestores (44,6%) acreditam que a economia será boa ou muito boa, enquanto 35,8% demonstram pessimismo. Outros 16% não projetam cenário nem positivo nem negativo para 2026.
“Os dados revelam que, apesar das dificuldades relatadas pelos gestores, as prefeituras chegam ao fim do ano com maior controle fiscal. Porém, acreditamos que o ano de 2026 trará desafios significativos, que podem ser acentuados com o cenário político-eleitoral, na medida em que podem ser aprovadas pautas-bombas com custos insustentáveis para as finanças municipais”, avalia o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
Tradicionalmente divulgado no fim do ano, o levantamento reforça que o adicional de 1% do FPM cumpre seu propósito ao garantir a liquidez necessária para o pagamento do 13º salário em grande parte das prefeituras. Os resultados mostram planejamento fiscal consistente, reduzida incidência de atrasos salariais e alta capacidade de encerramento das contas de 2025.
