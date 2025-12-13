Elmano elogia performance da Marquise na Transnordestina

Entusiasmado com a próxima operação do primeiro trecho da Ferrovia Transnordestina, entre Boa Vista, no Piauí, e Iguatu, no Ceará, já com licença de operação emitida pelo Ibama, o governador Elmano de Freitas elogiou – no discurso que pronunciou ontem, sexta-feira, 12, na Fiec – a performance da Marquise Infraestrutura, empresa do Grupo Marquise que constrói quase todos os trechos dessa estrada de ferro, que é o maior empreendimento privado em execução no país na área da infraestrutura.

Para Elmano de Freitas, o trabalho que a Marquise faz na implantação da infraestrutura (terraplenagem, pontes, viadutos, drenagem, corte em rocha etc) da Ferrovia Transnordestina é uma demonstração da alta capacidade da engenharia cearense.