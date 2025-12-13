México copia EUA e castiga o Brasil com altas tarifas

Brasil está em apuros! Primeiro foi a queda imposta por Donald Trump; agora é o coice do governo do México, que anunciou, também, o aumento de suas tarifas de importação, reacendendo o debate sobre competitividade e política comercial nas Américas. A medida, que eleva impostos de 20% a 50% para países sem acordo de livre-comércio com o México, atinge em cheio o Brasil e lança dúvidas sobre o futuro do comércio bilateral entre as duas maiores economias latino-americanas.

A justificativa do governo mexicano é proteger a indústria doméstica da concorrência de produtos mais baratos, especialmente os asiáticos. Mas, para analistas, há um componente geopolítico evidente: a reaproximação do México aos Estados Unidos em meio à disputa por controle das cadeias produtivas da América do Norte. “O México está calibrando sua política comercial para se manter alinhado ao USMCA (acordo comercial EUA, México e Canadá) e preservar seu papel estratégico junto aos EUA”, avalia André Charone, professor universitário e mestre em negócios internacionais.

As novas tarifas atingem setores que sustentam parte importante das exportações industriais brasileiras ao México: automóveis, autopeças, máquinas, equipamentos e produtos químicos. Somados, esses segmentos representam bilhões de dólares em vendas anuais.

“É um impacto direto sobre a indústria brasileira, especialmente nos bens de maior valor agregado. O produto brasileiro chega mais caro e perde competitividade num mercado altamente disputado”, afirma Charone, mestre em Negócios Internacionais pela Must University , da Flórida (EUA). Segundo ele, além de pressionar margens e reduzir a atratividade do mercado mexicano, as tarifas podem provocar redirecionamento de rotas comerciais.

O movimento pega o Brasil no momento em que diversas empresas vinham utilizando o México como plataforma de integração produtiva. O México, com sua proximidade dos EUA, funciona como um dos principais hubs industriais do continente. “Agora, esse arranjo pode tornar-se mais caro e menos previsível”, diz ele.

Para Charone, a mudança tende a desencadear revisões de contratos e até de investimentos, uma vez que “algumas companhias brasileiras que usavam o México como porta de entrada para o mercado norte-americano terão de recalcular custos. Em certos casos, pode tornar-se inviável continuar exportando sem repensar o modelo de operação”, explica.

Essa novidade expõe um ponto sensível da política comercial brasileira: a baixa integração em acordos internacionais. Enquanto o México é um dos países mais ativos do mundo em tratados de livre-comércio, o Brasil mantém uma presença limitada, dependente das negociações do Mercosul.

“Quando você não tem acordos preferenciais, fica vulnerável a movimentos unilaterais como esse. A tarifa vira, na prática, um custo adicional de isolamento”, diz Charone, na opinião de quem o caso mexicano deve servir de alerta estratégico: “O mundo está se reorganizando em blocos e cadeias regionais. Estar fora desses arranjos significa perder competitividade”.